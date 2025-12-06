Bade İşçil, Ezel Dizisine Dair Açıklamasıyla Dikkat Çekti

Dizi tarihinin en güçlü yapımlarından biri olarak aradan yıllar geçse de hala etkisini kaybetmeyen nadir işlerden biri olan Ezel’in oyuncusu Bade İşçil diziye dair sözleriyle gündeme geldi. Cengiz’den Ramiz’e, Ezel’den Eyşan’a kadar unutulmaz karakterleriyle kült haline gelen dizi, sadece Türkiye’de değil birçok ülkede de geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu. İşçil de diziye dair düşüncesiyle konuşuldu.