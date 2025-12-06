onedio
Bade İşçil, Ezel Dizisine Dair Açıklamasıyla Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
06.12.2025 - 14:07

Dizi tarihinin en güçlü yapımlarından biri olarak aradan yıllar geçse de hala etkisini kaybetmeyen nadir işlerden biri olan Ezel’in oyuncusu Bade İşçil diziye dair sözleriyle gündeme geldi. Cengiz’den Ramiz’e, Ezel’den Eyşan’a kadar unutulmaz karakterleriyle kült haline gelen dizi, sadece Türkiye’de değil birçok ülkede de geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu. İşçil de diziye dair düşüncesiyle konuşuldu.

Ezel, güçlü oyuncu kadrosuyla Türk dizi dünyasının unutulmaz işlerinden.

Karakterlere hayat veren oyuncuların hala Ezel’deki rolleriyle anıldıkları oluyor. Şimdilerde ekranlarda izlediğimiz dizilerin de güçlü bir seyirci kitlesi olsa da Ezel gibi yapımlarla kıyaslanacak güncel örnekler bulmak zor.

Dizide Şebnem karakterine hayat veren Bade İşçil de Ezel’e dair konuştu.

Güzel oyuncu Bade İşçil, Şebnem karakteriyle seyircilerin hafızasına kazınan türden performans sergilemişti. Dizi için, 'Şimdilerde 'Ezel' gibi bir iş güzel olurdu aslında.' dedi. Ezel izleyicileri de yorumlarda buluştu.

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
