onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kuruluş Orhan’a Bir Yeni Oyuncu Daha Katıldı

Kuruluş Orhan’a Bir Yeni Oyuncu Daha Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2025 - 14:52

ATV’nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Orhan, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Tarihsel atmosferi, geniş oyuncu kadrosu ve yüksek temposuyla dikkat çeken yapım, bu kez yeni bir transfer haberiyle gündeme geldi. Detayları Birsen Altuntaş aktardı. Gelin yeni oyuncuyu birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuruluş Orhan dizisi yeni sezona başlarken epey konuşulmuştu.

Kuruluş Orhan dizisi yeni sezona başlarken epey konuşulmuştu.

Burak Özçivit’in kadrodan ayrılması, ekibin, senaryonun değişmesi, Mert Yazıcıoğlu’nun kadroya gelmesi derken dizi hiç olmadığı kadar etkileşim almıştı. Şimdiyse bölümler tüm yenilikleriyle tam gaz yayınlanmaya devam ediyor.

Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna bir de Emre Kızılırmak dahil oldu.

Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna bir de Emre Kızılırmak dahil oldu.

Yakışıklı oyuncunun dizide önemli bir karaktere hayat vereceği öğrenildi. Kızılırmak, kutsal mabet şövalyelerinin lideri Hector karakteriyle ekranda olacak. Hikayeye yeni bir çatışma ve enerji katacağı konuşuluyor.

Haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın