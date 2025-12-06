Kuruluş Orhan’a Bir Yeni Oyuncu Daha Katıldı
ATV’nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Orhan, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Tarihsel atmosferi, geniş oyuncu kadrosu ve yüksek temposuyla dikkat çeken yapım, bu kez yeni bir transfer haberiyle gündeme geldi. Detayları Birsen Altuntaş aktardı. Gelin yeni oyuncuyu birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuruluş Orhan dizisi yeni sezona başlarken epey konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna bir de Emre Kızılırmak dahil oldu.
Haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın