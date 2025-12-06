onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Ağaçlar Hayatlarında İlk ve Son Kez Çiçek Açıyor! 80 Yılda Bir Gerçekleşiyor

Bu Ağaçlar Hayatlarında İlk ve Son Kez Çiçek Açıyor! 80 Yılda Bir Gerçekleşiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.12.2025 - 14:35

Tropik bölgelerde yaşayan talipot palmiyeleri, botanik dünyasının en ilginç canlıları arasında yer alıyor. Çünkü bu dev ağaçlar, yaşam boyunca sadece bir kez çiçek açıyor! Görsel şölen sunan çiçeklenme ise yaklaşık 80 yılda bir gerçekleşiyor. Brezilya’da gerçekleşen son çiçeklenme, halkın ve doğa meraklılarının ilgisini üzerine topladı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Talipot palmiyesi, 40 ila 80 yıl arasında yaşayan tropikal bir tür olarak biliniyor.

Talipot palmiyesi, 40 ila 80 yıl arasında yaşayan tropikal bir tür olarak biliniyor.

Yaşamı boyunca yavaşça büyüyor, yapraklarını genişletiyor ve yıllar boyunca hiçbir çiçek belirtisi göstermiyor. Ancak sürecin sonunda tepe noktasında dev bir yapı oluşuyor ve milyonlarca küçük çiçek aynı anda açıyor. Krem beyazı çiçekler, ağacın yüksekliğinin çok üzerinde konumlanarak adeta dev bir taç görünümü oluşturuyor.

Gösteri bittiğinde ise ağaç yaşam döngüsünü tamamlamış oluyor. Çiçeklenme sonrasında tüm enerji meyve üretimine yöneliyor ve meyveler olgunlaştıktan sonra ağacın bünyesi zamanla zayıflıyor. 

Süreç, aylar ve hatta yıllar sürebiliyor! Ağaç tamamen öldüğünde geriye tohumlar kalıyor. Tohumlar, yeni fidanların doğmasına katkı sağlıyor ve nesiller arası dev bir döngü tamamlanıyor.

Talipot palmiyesi yalnızca tropik bölgelerde görülebiliyor.

Talipot palmiyesi yalnızca tropik bölgelerde görülebiliyor.

Bu olağanüstü bitki, Güney Hindistan ve Sri Lanka’nın tropikal kıyı bölgelerinde doğal olarak yetişiyor. Kalabalık kentlerde, botanik bahçelerinde veya kontrollü parklarda da görülebiliyor ancak yayılma hızı oldukça düşük. Ağaç son derece yavaş büyüdüğü için, bölge ekosistemini tehdit eden istilacı türler arasında yer almıyor.

Aynı iklim ve ışık koşullarına maruz kalan palmiyelerin eş zamanlı çiçek açması dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, bu ağaçlar yıllar boyunca aynı mevsim döngüsünü takip ediyor. 

Ortak çevre şartları, çiçeklenmenin aynı dönemde gerçekleşmesine neden oluyor. Tropikal iklime sahip kentlerde bu nedenle aynı yıl içinde birden fazla alanda çiçeklenme gözlemlenebiliyor.

Dünyanın en büyük çiçek salkımlarından biri.

Dünyanın en büyük çiçek salkımlarından biri.

Yaklaşık 30 metreye kadar uzayabilen palmiyeler, çiçeklenme döneminde 25 milyon kadar çiçek oluşturabiliyor. Bu rakam, dünya üzerindeki en büyük çiçek salkımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Talipot çiçeklenmesi, bilim insanları tarafından önemli bir doğa olayı olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, yeni bir çiçeklenme görmek için onlarca yıl beklemek gerektiğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın