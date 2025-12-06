Bu Ağaçlar Hayatlarında İlk ve Son Kez Çiçek Açıyor! 80 Yılda Bir Gerçekleşiyor
Tropik bölgelerde yaşayan talipot palmiyeleri, botanik dünyasının en ilginç canlıları arasında yer alıyor. Çünkü bu dev ağaçlar, yaşam boyunca sadece bir kez çiçek açıyor! Görsel şölen sunan çiçeklenme ise yaklaşık 80 yılda bir gerçekleşiyor. Brezilya’da gerçekleşen son çiçeklenme, halkın ve doğa meraklılarının ilgisini üzerine topladı.
Talipot palmiyesi, 40 ila 80 yıl arasında yaşayan tropikal bir tür olarak biliniyor.
Talipot palmiyesi yalnızca tropik bölgelerde görülebiliyor.
Dünyanın en büyük çiçek salkımlarından biri.
