Bu Ağaçlar Hayatlarında İlk ve Son Kez Çiçek Açıyor! 80 Yılda Bir Gerçekleşiyor

Yaşamı boyunca yavaşça büyüyor, yapraklarını genişletiyor ve yıllar boyunca hiçbir çiçek belirtisi göstermiyor. Ancak sürecin sonunda tepe noktasında dev bir yapı oluşuyor ve milyonlarca küçük çiçek aynı anda açıyor. Krem beyazı çiçekler, ağacın yüksekliğinin çok üzerinde konumlanarak adeta dev bir taç görünümü oluşturuyor.

Gösteri bittiğinde ise ağaç yaşam döngüsünü tamamlamış oluyor. Çiçeklenme sonrasında tüm enerji meyve üretimine yöneliyor ve meyveler olgunlaştıktan sonra ağacın bünyesi zamanla zayıflıyor.

Süreç, aylar ve hatta yıllar sürebiliyor! Ağaç tamamen öldüğünde geriye tohumlar kalıyor. Tohumlar, yeni fidanların doğmasına katkı sağlıyor ve nesiller arası dev bir döngü tamamlanıyor.