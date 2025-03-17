Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir görsel hepimizi güldürebiliyor. Elbette mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ama kelime şakalarının tadı da bir başka. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Net bir tespitle başlayalım!
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Araya İngilizce de kaynıyor.
Biraz da görselli.
En fazla o olur.
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Bu paylaşım epey etkileşim almıştı.
Devamı da geldi.
Bu yaraladı.
Do not da olurmuş.
Yazım yanlışı mı daha komik yanıt mı bilemedik.
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İyi fikir!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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