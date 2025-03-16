Cuma’yı Perşembe Sanma Mutluluğundan Küçük Şehirde Etkinlik Yetersizliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Cuma’yı Perşembe Sanma Mutluluğundan Küçük Şehirde Etkinlik Yetersizliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine yorucu bir haftayı geride bıraktık. Mizahın kaynağı X'te bugün de mizahşörler iş başındaydı. Biz de gün olduğu gibi pazar gününe de günün viral tweetleri ile veda ediyoruz. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsan başlayalım 🤝
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Bir jelibon gurmesi olarak bilemedim.
Güzel bir farkındalık ama yine hatırladım durduk yere.
Alarmın çalmasına daha saatler olduğunu görmek de olur.
👇
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Sadece birini satıp kaç tane İtalyan chart alabileceğini hesaplayalım mı?
👇
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Sen Çorlu'yu ne sandın?
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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