onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Cuma’yı Perşembe Sanma Mutluluğundan Küçük Şehirde Etkinlik Yetersizliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Cuma’yı Perşembe Sanma Mutluluğundan Küçük Şehirde Etkinlik Yetersizliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.03.2025 - 18:39

Yine yorucu bir haftayı geride bıraktık. Mizahın kaynağı X'te bugün de mizahşörler iş başındaydı. Biz de gün olduğu gibi pazar gününe de günün viral tweetleri ile veda ediyoruz. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş. 

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🤝

Hazırsan başlayalım 🤝
twitter.com

Bir jelibon gurmesi olarak bilemedim.

Bir jelibon gurmesi olarak bilemedim.
twitter.com

Güzel bir farkındalık ama yine hatırladım durduk yere.

Güzel bir farkındalık ama yine hatırladım durduk yere.
twitter.com

Alarmın çalmasına daha saatler olduğunu görmek de olur.

Alarmın çalmasına daha saatler olduğunu görmek de olur.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadece birini satıp kaç tane İtalyan chart alabileceğini hesaplayalım mı?

Sadece birini satıp kaç tane İtalyan chart alabileceğini hesaplayalım mı?
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

Sitcom karakteri olsaydı evet ama gerçek.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen Çorlu'yu ne sandın?

Sen Çorlu'yu ne sandın?
twitter.com

Sus...

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın