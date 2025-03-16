Cuma’yı Perşembe Sanma Mutluluğundan Küçük Şehirde Etkinlik Yetersizliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine yorucu bir haftayı geride bıraktık. Mizahın kaynağı X'te bugün de mizahşörler iş başındaydı. Biz de gün olduğu gibi pazar gününe de günün viral tweetleri ile veda ediyoruz. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 💃