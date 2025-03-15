Her Kızın Hayali Olan O Çiçekten Kaldırım Taşından Çıkan Sürprizlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sosyal mecraların bel kemiği Twitter’ın mizahşör kullanıcıları yine espritüelliğini konuşturdu. Etkileşimler, beğeniler, yorumlar onların oldu. Bizler de sizler için son 24 saatin viral olan tweetlerini derledik.

O zaman iyi okumalar, iyi eğlenceler 🚀