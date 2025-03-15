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Her Kızın Hayali Olan O Çiçekten Kaldırım Taşından Çıkan Sürprizlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her Kızın Hayali Olan O Çiçekten Kaldırım Taşından Çıkan Sürprizlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.03.2025 - 19:09

Sosyal mecraların bel kemiği Twitter’ın mizahşör kullanıcıları yine espritüelliğini konuşturdu. Etkileşimler, beğeniler, yorumlar onların oldu. Bizler de sizler için son 24 saatin viral olan tweetlerini derledik.

O zaman iyi okumalar, iyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Hayali saç beyazlatır 👇

Hayali saç beyazlatır 👇
twitter.com

Huzur koktu 👇

Huzur koktu 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Olabilir neden olmasın 👇

Olabilir neden olmasın 👇
twitter.com
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Demek ki bir daha öyle bir şey yapmıyoruz 👇

Demek ki bir daha öyle bir şey yapmıyoruz 👇
twitter.com

Tadı nasıl? Sevilmenin…

Tadı nasıl? Sevilmenin…
twitter.com

Kralını yaşadık 👇

Kralını yaşadık 👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere ✌️

Yarın görüşmek üzere ✌️
twitter.com

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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