Her Kızın Hayali Olan O Çiçekten Kaldırım Taşından Çıkan Sürprizlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her Kızın Hayali Olan O Çiçekten Kaldırım Taşından Çıkan Sürprizlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sosyal mecraların bel kemiği Twitter’ın mizahşör kullanıcıları yine espritüelliğini konuşturdu. Etkileşimler, beğeniler, yorumlar onların oldu. Bizler de sizler için son 24 saatin viral olan tweetlerini derledik.
O zaman iyi okumalar, iyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Hayali saç beyazlatır 👇
Huzur koktu 👇
👇
Olabilir neden olmasın 👇
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Demek ki bir daha öyle bir şey yapmıyoruz 👇
Tadı nasıl? Sevilmenin…
Kralını yaşadık 👇
Yarın görüşmek üzere ✌️
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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