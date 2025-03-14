Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı kapamaya hazırlandığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Zekasını konuşturanlarla başlayalım!
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Bazı görsel takıntılar...
Bir de tespit!
Havalar bi' değişik...
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En yakın kliniğe...
Kendini polis, savcı, hakim diye tanıtanlara kanmayan bir vatandaşımız...
Devam edelim.
Hem de sağlıklı!
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Acaba kasada ne tepki verdi?
Kapatalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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