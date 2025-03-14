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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.03.2025 - 17:17

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Havalara güven olmaz.

Havalara güven olmaz.

Dramdır!

Dramdır!
twitter.com

Adettendir.

Adettendir.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
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Doğru!

Doğru!
twitter.com

Klişeler!

Klişeler!
twitter.com

Soruları daha net sorabilirsiniz.

Soruları daha net sorabilirsiniz.
twitter.com

Shiplemek ata sporudur.

Shiplemek ata sporudur.
twitter.com

Devam edelim.

Devam edelim.
twitter.com
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Bazı ekran süresi sorunları...

Bazı ekran süresi sorunları...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

O nasıl bir yazım yanlışı?

O nasıl bir yazım yanlışı?
twitter.com

Geç olsun güç olmasın!

Geç olsun güç olmasın!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Çok tehlikeli!

Çok tehlikeli!
twitter.com

Bir serzeniş!

Bir serzeniş!
twitter.com

Eski bir dosta rastlamak...

Eski bir dosta rastlamak...
twitter.com

Aman!

Aman!
twitter.com

Müthiş bir diyalog!

Müthiş bir diyalog!
twitter.com
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Okuyalım.

Okuyalım.
twitter.com

Sakın!

Sakın!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bir tespit!

Bir tespit!
twitter.com

Biz abartma ülkesiyiz!

Biz abartma ülkesiyiz!
twitter.com
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Kapatalım!

Kapatalım!
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Bu içerikler de tam senlik!

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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