Erkeklerin Ticari Zekasını Küçümseyen Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yanıtlar

Twitter'da kadın erkek atışmaları belli bir saygı seviyesinde gerçekleştiğinde ve cinsiyetçi tavırlardan uzak kalınca pek çok timeline ziyaretçisini eğlendiren konulardan. Tabii her taraf karşı tarafın sataşmalarına bazen komik bazen ironik yanıtlar verebiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da 'Erkekler ve var olduğunu zannettikleri ticari zekaları' paylaşımıyla kuyuya bir taş attı. Yüzlerce kişi görseller ve videolarla bu taşı çıkarmaya çalıştı.