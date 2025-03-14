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Erkeklerin Ticari Zekasını Küçümseyen Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yanıtlar

Erkeklerin Ticari Zekasını Küçümseyen Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yanıtlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.03.2025 - 16:04

Twitter'da kadın erkek atışmaları belli bir saygı seviyesinde gerçekleştiğinde ve cinsiyetçi tavırlardan uzak kalınca pek çok timeline ziyaretçisini eğlendiren konulardan. Tabii her taraf karşı tarafın sataşmalarına bazen komik bazen ironik yanıtlar verebiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da 'Erkekler ve var olduğunu zannettikleri ticari zekaları' paylaşımıyla kuyuya bir taş attı. Yüzlerce kişi görseller ve videolarla bu taşı çıkarmaya çalıştı.

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İşte tartışmaları başlatan o paylaşım!

İşte tartışmaları başlatan o paylaşım!
twitter.com

Gelen ticari zeka önerileri...

Gelen ticari zeka önerileri...

Bu dolandırıcılık ama...

Bu dolandırıcılık ama...
twitter.com

Temsili örnekler de geldi.

Temsili örnekler de geldi.
twitter.com

Devamına beraber bakalım...

Devamına beraber bakalım...
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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