Erkeklerin Ticari Zekasını Küçümseyen Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yanıtlar
Erkeklerin Ticari Zekasını Küçümseyen Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yanıtlar
Twitter'da kadın erkek atışmaları belli bir saygı seviyesinde gerçekleştiğinde ve cinsiyetçi tavırlardan uzak kalınca pek çok timeline ziyaretçisini eğlendiren konulardan. Tabii her taraf karşı tarafın sataşmalarına bazen komik bazen ironik yanıtlar verebiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da 'Erkekler ve var olduğunu zannettikleri ticari zekaları' paylaşımıyla kuyuya bir taş attı. Yüzlerce kişi görseller ve videolarla bu taşı çıkarmaya çalıştı.
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İşte tartışmaları başlatan o paylaşım!
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Gelen ticari zeka önerileri...
Bu dolandırıcılık ama...
Temsili örnekler de geldi.
Devamına beraber bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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