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Canik Belediyesi Oyun Alanı İsteyen Öğrencilere Bank Hediye Etti

Canik Belediyesi Oyun Alanı İsteyen Öğrencilere Bank Hediye Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.03.2025 - 14:40

Belediyeler değişen dünyanın şartlarına ayak uydurarak sosyal medya gönderileri, video içerikler paylaşıyor. Bu da sadece ilgili belediyelerde yaşayan vatandaşın değil herkesin önüne düşebiliyor. Bu videoların birinde de Samsun'da bulunan AKP'li Canik Belediyesi okulları gezerek çocuklardan isteklerini soruyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak Gibi İlkkan'ın dediği gibi hayat her zaman arzularımızı ve beklentilerimizi her zaman karşılamıyor.

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Heimlich manevrası, kediler, kadın voleybol gibi önemli özelliklerimiz var. Kabul ama biliyorsunuz biz umduğunu bulamama ülkesiyiz.

Heimlich manevrası, kediler, kadın voleybol gibi önemli özelliklerimiz var. Kabul ama biliyorsunuz biz umduğunu bulamama ülkesiyiz.

İstediğimiz siparişin gelmemesi, söylediğimiz yemeğin beklentileri karşılayamaması, maaş zammı derken beklentilerimiz hayatın her alanında hüsranla sonuçlanıyor.

Canik Belediyesi ise ülkemiz geleneklerine küçük yaşta alışsınlar mı istedi bilemeyiz okullarda öğrencilere isteklerini sordu;

Tabii banklar geldi. Pozlar verildi. İçerik vatandaşla buluşturuldu.

Tabii banklar geldi. Pozlar verildi. İçerik vatandaşla buluşturuldu.

Ancak vatandaşın söyleyecekleri var.

Ancak vatandaşın söyleyecekleri var.
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Biz de söz verelim dedik.

Biz de söz verelim dedik.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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