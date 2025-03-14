Canik Belediyesi Oyun Alanı İsteyen Öğrencilere Bank Hediye Etti
Canik Belediyesi Oyun Alanı İsteyen Öğrencilere Bank Hediye Etti
Belediyeler değişen dünyanın şartlarına ayak uydurarak sosyal medya gönderileri, video içerikler paylaşıyor. Bu da sadece ilgili belediyelerde yaşayan vatandaşın değil herkesin önüne düşebiliyor. Bu videoların birinde de Samsun'da bulunan AKP'li Canik Belediyesi okulları gezerek çocuklardan isteklerini soruyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak Gibi İlkkan'ın dediği gibi hayat her zaman arzularımızı ve beklentilerimizi her zaman karşılamıyor.
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Heimlich manevrası, kediler, kadın voleybol gibi önemli özelliklerimiz var. Kabul ama biliyorsunuz biz umduğunu bulamama ülkesiyiz.
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Canik Belediyesi ise ülkemiz geleneklerine küçük yaşta alışsınlar mı istedi bilemeyiz okullarda öğrencilere isteklerini sordu;
Tabii banklar geldi. Pozlar verildi. İçerik vatandaşla buluşturuldu.
Ancak vatandaşın söyleyecekleri var.
Biz de söz verelim dedik.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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