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Buluşma Videolarıyla Tanınan Ünlü Fenomenin Başı Koç Ailesiyle Dertte

Buluşma Videolarıyla Tanınan Ünlü Fenomenin Başı Koç Ailesiyle Dertte

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.03.2025 - 17:15

Mizah yazarı ve içerik üreticisi Mehmet Ali Çatal'ı gerek komik montajlarından gerek buluşma videolarından pek çok kişi tanıyor. Bugüne kadar yüzlerce videosu viral olan Çatal'ın yaptığı son video ise başına büyük bir iş açtı. Rahmi Koç'un konuk olduğu bir programı mizahi bir şekilde kesip biçen ve milyonlarca görüntülenme alan Çatal söz konusu video nedeniyle ifade vermeye çağrıldı.

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Mehmet Ali Çatal sosyal medyanın neredeyse tüm mecralarında yüksek takipçi sayısına sahip.

Mehmet Ali Çatal sosyal medyanın neredeyse tüm mecralarında yüksek takipçi sayısına sahip.

Yazarlık kariyeri eski olsa da son yılların parlayan video içerik üreticilerinden kendisi. Tabii Çatal'ın story'leri aralarında gezen takipçileri bir mesajla neye uğradığını şaşırdı.

Çatal Rahmi Koç videosu için ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Çatal Rahmi Koç videosu için ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Video bir süredir keşfet listelerinin en üst sıralarında yer alıyordu ve görüntülenmelerin yanısıra yüksek beğeni sayılarına da ulaştı.

Instagram'dan kaldırılan video şu şekilde. Yanıtlar yine Rahmi Koç'a ait ancak sorular kesilip Mehmet Ali Çatal tarafından seslendirildi.

Ancak videonun tutmasının ardından Koç ailesi Çatal'dan şikayetçi oldu.

Ancak videonun tutmasının ardından Koç ailesi Çatal'dan şikayetçi oldu.

İzinsiz fotoğraf ve video yayınlama', “özel hayatın gizliliğini ihlal' ve “kişinin saygınlığına zarar vermek' suçlarından ifadeye çağrılan ünlü fenomen Oda TV'den Büşra İlaslan konuştu;

"Rahmi Koç'un YouTube'ta yayınlanan '1 Fincan Kahve 40 Soru' isimli röportajını izledim.

"Rahmi Koç'un YouTube'ta yayınlanan '1 Fincan Kahve 40 Soru' isimli röportajını izledim.

İzlerken güldüğüm noktalar oldu. Çünkü çok basit, tamamen Rahmi Koç'u memnun etmek için, Koç ailesini memnun etmek için hazırlanmış sorular sorulmuş. Kendimiz güldük, kendimiz oynadık tarzında bir röportajdı. Şöyle bir montaj boşluğu vardı; sesi sonradan eklemişler. Nejat İşler'e seslendirmişler ve yüksek ihtimal röportajı Nejat işler de yapmamış. Sesi sonradan eklemişler. Benim için orada çok kolay müdahale edebileceğim bir boşluk vardı. Şöyle ki Nejat İşler'in sesi çok kolay sessize alınabiliyordu. Ben de Rahmi Koç'un verdiği cevaplara kendim komik sorular ürettim.

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Çatal'ın aktardığına göre Koç ailesi kendisini her gün rahatsız etmeye başladı.

Çatal'ın aktardığına göre Koç ailesi kendisini her gün rahatsız etmeye başladı.

Bu tip tehditlerden korkmayacağını ilettiğini beyan eden ünlü fenomen Rahmi Koç'un mizahi duygusu yüksek biri olduğunu bildiğini de ekledi. Videonun şikayet üzerine Instagram'dan kaldırıldığını ancak diğer mecralarda halen daha yayında olduğunu belirtti. Bu tip mizahı kaldıramama durumunu ise Koç ailesine yakıştıramadığını, Rahmi Koç'un dünyayı gezmiş görmüş biri olarak bu videoya nasıl sinirlendiğini anlamadığını söyledi. 'Yüksek ihtimal Ali Koç'un dolduruşuna geldi.' ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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