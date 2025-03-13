Buluşma Videolarıyla Tanınan Ünlü Fenomenin Başı Koç Ailesiyle Dertte

İzlerken güldüğüm noktalar oldu. Çünkü çok basit, tamamen Rahmi Koç'u memnun etmek için, Koç ailesini memnun etmek için hazırlanmış sorular sorulmuş. Kendimiz güldük, kendimiz oynadık tarzında bir röportajdı. Şöyle bir montaj boşluğu vardı; sesi sonradan eklemişler. Nejat İşler'e seslendirmişler ve yüksek ihtimal röportajı Nejat işler de yapmamış. Sesi sonradan eklemişler. Benim için orada çok kolay müdahale edebileceğim bir boşluk vardı. Şöyle ki Nejat İşler'in sesi çok kolay sessize alınabiliyordu. Ben de Rahmi Koç'un verdiği cevaplara kendim komik sorular ürettim.