Buluşma Videolarıyla Tanınan Ünlü Fenomenin Başı Koç Ailesiyle Dertte
Buluşma Videolarıyla Tanınan Ünlü Fenomenin Başı Koç Ailesiyle Dertte
Mizah yazarı ve içerik üreticisi Mehmet Ali Çatal'ı gerek komik montajlarından gerek buluşma videolarından pek çok kişi tanıyor. Bugüne kadar yüzlerce videosu viral olan Çatal'ın yaptığı son video ise başına büyük bir iş açtı. Rahmi Koç'un konuk olduğu bir programı mizahi bir şekilde kesip biçen ve milyonlarca görüntülenme alan Çatal söz konusu video nedeniyle ifade vermeye çağrıldı.
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Mehmet Ali Çatal sosyal medyanın neredeyse tüm mecralarında yüksek takipçi sayısına sahip.
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Çatal Rahmi Koç videosu için ifadeye çağrıldığını duyurdu.
Instagram'dan kaldırılan video şu şekilde. Yanıtlar yine Rahmi Koç'a ait ancak sorular kesilip Mehmet Ali Çatal tarafından seslendirildi.
Ancak videonun tutmasının ardından Koç ailesi Çatal'dan şikayetçi oldu.
"Rahmi Koç'un YouTube'ta yayınlanan '1 Fincan Kahve 40 Soru' isimli röportajını izledim.
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Çatal'ın aktardığına göre Koç ailesi kendisini her gün rahatsız etmeye başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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