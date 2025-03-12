"Kız Neşesi" Akımına Rakip Olarak Doğan Erkek Neşesi Örnekleri

Erkeklerin ve kadınların hemcinsleriyle beraberken yapmaktan keyif aldığı moda tabiriyle neşelendiği pek çok şey var. Hatta 'kız neşesidir' diye paylaşılan kız kıza aktiviteler de uzun süredir dilimize pelesenk oldu diyebiliriz. Kız neşesi diye bir akım olur da erkekler boş durur mu? Yanıtı elbette hayır.