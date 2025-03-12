"Kız Neşesi" Akımına Rakip Olarak Doğan Erkek Neşesi Örnekleri
"Kız Neşesi" Akımına Rakip Olarak Doğan Erkek Neşesi Örnekleri
Erkeklerin ve kadınların hemcinsleriyle beraberken yapmaktan keyif aldığı moda tabiriyle neşelendiği pek çok şey var. Hatta 'kız neşesidir' diye paylaşılan kız kıza aktiviteler de uzun süredir dilimize pelesenk oldu diyebiliriz. Kız neşesi diye bir akım olur da erkekler boş durur mu? Yanıtı elbette hayır.
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Kadınların yapmaktan keyif aldığı aktiviteler mizahi görsellerle önümüze düşüyor.
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İş ve keyfi ayırmayanlar da...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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