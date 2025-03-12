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"Kız Neşesi" Akımına Rakip Olarak Doğan Erkek Neşesi Örnekleri

"Kız Neşesi" Akımına Rakip Olarak Doğan Erkek Neşesi Örnekleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.03.2025 - 16:16

Erkeklerin ve kadınların hemcinsleriyle beraberken yapmaktan keyif aldığı moda tabiriyle neşelendiği pek çok şey var. Hatta 'kız neşesidir' diye paylaşılan kız kıza aktiviteler de uzun süredir dilimize pelesenk oldu diyebiliriz. Kız neşesi diye bir akım olur da erkekler boş durur mu? Yanıtı elbette hayır.

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Kadınların yapmaktan keyif aldığı aktiviteler mizahi görsellerle önümüze düşüyor.

Kadınların yapmaktan keyif aldığı aktiviteler mizahi görsellerle önümüze düşüyor.
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Bu etkinlikler temsili veya gerçek görsellerle önümüze viral paylaşım olarak düşüyor.

Hatta derleniyor.

Ama bu demek olmuyor ki erkek neşesi diye bir kavram yok!

Karşılaştırmalı da anlatılmış.

Farklı görseller de var.

İş ve keyfi ayırmayanlar da...

İş ve keyfi ayırmayanlar da...
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Bazen toplu bir neşelenme de yaşanabiliyor.

Klasik görseller kullanılıyor.

Klasik görseller kullanılıyor.
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Bu bir kıraathane için ultra premium bir ürün.

Bu bir kıraathane için ultra premium bir ürün.
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🤔

🤔
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Aynı anda birden fazla keyif verici içerik de mevcut.

Aynı anda birden fazla keyif verici içerik de mevcut.
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Sanal alemde de aynı şekilde.

Sizce gerçek "erkek neşesi" ne?

Sizce gerçek "erkek neşesi" ne?
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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