Üniversite Hayatlarında Yaşadıkları İlginç Olayları Anlatan Kişiler

Üniversite dönemi bir insanın eğitim hayatında yaşayabileceği en ilginç dönem. Çünkü her şey baştan yazılıyor. Liseye kadar öğrenilenlerin sıfırlanması, yeni kurallar, yeni insanlar, görece serbestlik derken tüm bu kaosun ve yeni bir akademik evrenin içinde ilginç olaylara da rastlayabiliyoruz. Bu da üniversite hayatında ilginç anılar biriktirmemize neden olabiliyor. Twitter'da da soruldu bu soru ve enteresan yanıtlar geldi.