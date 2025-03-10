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Üniversite Hayatlarında Yaşadıkları İlginç Olayları Anlatan Kişiler

Üniversite Hayatlarında Yaşadıkları İlginç Olayları Anlatan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.03.2025 - 11:58

Üniversite dönemi bir insanın eğitim hayatında yaşayabileceği en ilginç dönem. Çünkü her şey baştan yazılıyor. Liseye kadar öğrenilenlerin sıfırlanması, yeni kurallar, yeni insanlar, görece serbestlik derken tüm bu kaosun ve yeni bir akademik evrenin içinde ilginç olaylara da rastlayabiliyoruz. Bu da üniversite hayatında ilginç anılar biriktirmemize neden olabiliyor. Twitter'da da soruldu bu soru ve enteresan yanıtlar geldi.

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Önce soruyu görelim.

Önce soruyu görelim.
twitter.com

Şimdi de yanıtlara bakalım!

Şimdi de yanıtlara bakalım!
twitter.com

Alışkanlıklar değişiyor demiştik.

Alışkanlıklar değişiyor demiştik.
twitter.com

Örnek öğrenci diyelim.

Örnek öğrenci diyelim.
twitter.com

Bravo!

Bravo!
twitter.com
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Travmalar da mevcut.

Travmalar da mevcut.
twitter.com

Başaramayanları da ekleyelim.

Başaramayanları da ekleyelim.
twitter.com

Bir bravo da size!

Bir bravo da size!
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Doğru kişiye sormuş.

Doğru kişiye sormuş.
twitter.com
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Kapatalım!

Kapatalım!
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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