Üniversite Hayatlarında Yaşadıkları İlginç Olayları Anlatan Kişiler
Üniversite Hayatlarında Yaşadıkları İlginç Olayları Anlatan Kişiler
Üniversite dönemi bir insanın eğitim hayatında yaşayabileceği en ilginç dönem. Çünkü her şey baştan yazılıyor. Liseye kadar öğrenilenlerin sıfırlanması, yeni kurallar, yeni insanlar, görece serbestlik derken tüm bu kaosun ve yeni bir akademik evrenin içinde ilginç olaylara da rastlayabiliyoruz. Bu da üniversite hayatında ilginç anılar biriktirmemize neden olabiliyor. Twitter'da da soruldu bu soru ve enteresan yanıtlar geldi.
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Önce soruyu görelim.
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Şimdi de yanıtlara bakalım!
Alışkanlıklar değişiyor demiştik.
Örnek öğrenci diyelim.
Bravo!
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Travmalar da mevcut.
Başaramayanları da ekleyelim.
Bir bravo da size!
🤔
Doğru kişiye sormuş.
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Kapatalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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