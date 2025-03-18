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Şeyma Subaşı'ndan Biricik Brezilyalı Marlon'undan Ayrıldığı İddialarının Yanıt Verircesine Paylaşım

Şeyma Subaşı'ndan Biricik Brezilyalı Marlon'undan Ayrıldığı İddialarının Yanıt Verircesine Paylaşım

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 18:11

Bir dönemler Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanıdığımız Şeyma Subaşı, daha sonra ikinci evliliğini Meedo ile yapmış, bu aşk da başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Evlilikten ağzı epey yanan Subaşı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda Meedo ile yaşadığı aşkın kendisini nasıl yıpratıp yorduğundan dem vurmuştu, belki denk gelmişsinizdir. 

Şimdilerde Brezilyalı model Marlon Teixeira ile mutlu, mesut bir aşk yaşayan Subaşı, yakışıklı model ile fotoğraflarını nadir de olsa Instagram hesabında paylaşıyor. İkiliden uzun bir süredir ses soluk alınamayınca, haklarında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Gelin görün ki bu iddialar Şeyma'nın da kulağına gitmiş olacak ki ünlü güzel ipleri hemen eline alıp biricik aşkıyla bir Instagram hikayesi paylaştı. 

Video kaynak: Cadde Milliyet

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Renkli karakteriyle ve yer yer yaptığı ama asla anlaşılamadığı açıklamalarıyla Şeyma Subaşı, ülkemizde en çok takip edilen isimlerden birisi.

Renkli karakteriyle ve yer yer yaptığı ama asla anlaşılamadığı açıklamalarıyla Şeyma Subaşı, ülkemizde en çok takip edilen isimlerden birisi.

Henüz gencecikken Şeyma, Acun Ilıcalı'nın yarışma programına katılmış ve kader onun için ağlarını örmeye başlamıştı. Ilıcalı ile evli mutlu ve bir de Melisa'lı bir hayat kurmaya çalışsalar da ne yazık ki başaramadılar. Acun Ilıcalı ise şimdilerde Çağla Altunkaya ile evli biliyorsunuz. 

İlk evlilik deneyimi başarısızlıkla sonuçlanan Subaşı, aradan geçen bir sürenin ardından 2020 senesinde Meedo ile aşk yaşamaya başladı. 2023 yılında Fas'ta gerçekleşen görkemli bir düğünle dünya evine girdiler. Daha sonrasında kendisi bu sürecin yıpratıcı etkilerinden bahsetse de zamanında Meedo'dan aldığı evlilik teklifinin ardından kurduğu 'Çok farklı his İlknur'um... Keşke herkese nasip olsa' cümleleri hala zihnimizde yankılanıyor. 

Tüm bunların yanı sıra Şeyma Subaşı, yeni kurduğu cilt bakımı markası ile de şimdilerde epey konuşulan bir isim oldu. Kendisi reklam çalışmalarına epey dikkat ediyor gibi gözüküyor. Fakat markanın akıbeti ne olur, zamanla yükselir mi onu ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz.

Hemen hafızalarımızı tazeleyelim, bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile dolu dizgin aşk yaşayan Subaşı, bizlere yeni aşkını bu fotoğrafı paylaşarak ilan etmişti!

Hemen hafızalarımızı tazeleyelim, bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile dolu dizgin aşk yaşayan Subaşı, bizlere yeni aşkını bu fotoğrafı paylaşarak ilan etmişti!

Meedo ile yaşadığı aşk daha hazin bir şekilde sonlanınca Şeyma, artık kalbinin kapılarını aşka kapatır demiştik. Nitekim, öyle de oldu. Bir süre herhangi bir aşk iddiasıyla gündeme gelmedi. Fakat kendisi durdu durdu, aşk bombasını sonradan patlattı diyebiliriz. 2024 senesinin sonlarında; yakışıklı mı yakışıklı, karizmatik mi karizmatik bir beyi, mutfakta kendisine yemek hazırlarken çekip paylaşınca olanlar oldu. Herkes bu kim? Nerden çıktı? diye merak eder oldu. 

Bu kişinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya hemen çıkıverdi. Ünlü model kariyeri boyunca Dior, Emporio Armani, Dolce & Gabbana, DSquared, Roberto Cavalli, Jean Paul Gaultier gibi markalarla çalışmış.

İkilinin samimi pozları bizleri bu aşkın gerçekliğine hemen inandırmıştı. Gelin görün ki son dönemlerde ikili hakkında ilişkilerini sonlandırdıkları iddiası ortaya atıldı.

İkilinin samimi pozları bizleri bu aşkın gerçekliğine hemen inandırmıştı. Gelin görün ki son dönemlerde ikili hakkında ilişkilerini sonlandırdıkları iddiası ortaya atıldı.

Şeyma Subaşı, sosyal medyasından yeni aşkını ilan ettiği günden beri, samimi hallerini takipçileriyle paylaşıyor. Yeri geldi eniştemizle ateşli pozlar paylaştı, yeri geldi Brezilyalı modeli kaptı Galata'ya götürdü. Hatta kendi markasına ait ürünlerle yeni eniştemize poz verdirmişliği bile var kendisinin. Kısacası Marlonu'nu paylaşmalara doyamayan Şeyma Subaşı, bu aşkı ile hepimizi heyecanlandırmıştı. Tam üçüncü evlilik geliyor derken, ayrılık iddiaları kulislerde yankılanmaya başladı. Bu yankılar, Şeyma'nın da kulağına gitmiş olacak ki kendisi duruma hemen el attı ve Marlon ile sahil kenarında akşam yemeğine çıktığı anları hikayesinde paylaştı. Bu paylaşımıyla, ayrılık iddialarını yalanmış oldu.

Şeyma'nın "Manzara keyfi var ama ayrılık yok" dedirten paylaşımını izlemek isteyenler için:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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