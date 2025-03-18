Şeyma Subaşı'ndan Biricik Brezilyalı Marlon'undan Ayrıldığı İddialarının Yanıt Verircesine Paylaşım

Henüz gencecikken Şeyma, Acun Ilıcalı'nın yarışma programına katılmış ve kader onun için ağlarını örmeye başlamıştı. Ilıcalı ile evli mutlu ve bir de Melisa'lı bir hayat kurmaya çalışsalar da ne yazık ki başaramadılar. Acun Ilıcalı ise şimdilerde Çağla Altunkaya ile evli biliyorsunuz.

İlk evlilik deneyimi başarısızlıkla sonuçlanan Subaşı, aradan geçen bir sürenin ardından 2020 senesinde Meedo ile aşk yaşamaya başladı. 2023 yılında Fas'ta gerçekleşen görkemli bir düğünle dünya evine girdiler. Daha sonrasında kendisi bu sürecin yıpratıcı etkilerinden bahsetse de zamanında Meedo'dan aldığı evlilik teklifinin ardından kurduğu 'Çok farklı his İlknur'um... Keşke herkese nasip olsa' cümleleri hala zihnimizde yankılanıyor.

Tüm bunların yanı sıra Şeyma Subaşı, yeni kurduğu cilt bakımı markası ile de şimdilerde epey konuşulan bir isim oldu. Kendisi reklam çalışmalarına epey dikkat ediyor gibi gözüküyor. Fakat markanın akıbeti ne olur, zamanla yükselir mi onu ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz.