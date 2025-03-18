Şeyma Subaşı'ndan Biricik Brezilyalı Marlon'undan Ayrıldığı İddialarının Yanıt Verircesine Paylaşım
Bir dönemler Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanıdığımız Şeyma Subaşı, daha sonra ikinci evliliğini Meedo ile yapmış, bu aşk da başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Evlilikten ağzı epey yanan Subaşı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda Meedo ile yaşadığı aşkın kendisini nasıl yıpratıp yorduğundan dem vurmuştu, belki denk gelmişsinizdir.
Şimdilerde Brezilyalı model Marlon Teixeira ile mutlu, mesut bir aşk yaşayan Subaşı, yakışıklı model ile fotoğraflarını nadir de olsa Instagram hesabında paylaşıyor. İkiliden uzun bir süredir ses soluk alınamayınca, haklarında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Gelin görün ki bu iddialar Şeyma'nın da kulağına gitmiş olacak ki ünlü güzel ipleri hemen eline alıp biricik aşkıyla bir Instagram hikayesi paylaştı.
Video kaynak: Cadde Milliyet
Renkli karakteriyle ve yer yer yaptığı ama asla anlaşılamadığı açıklamalarıyla Şeyma Subaşı, ülkemizde en çok takip edilen isimlerden birisi.
Hemen hafızalarımızı tazeleyelim, bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile dolu dizgin aşk yaşayan Subaşı, bizlere yeni aşkını bu fotoğrafı paylaşarak ilan etmişti!
İkilinin samimi pozları bizleri bu aşkın gerçekliğine hemen inandırmıştı. Gelin görün ki son dönemlerde ikili hakkında ilişkilerini sonlandırdıkları iddiası ortaya atıldı.
Şeyma'nın "Manzara keyfi var ama ayrılık yok" dedirten paylaşımını izlemek isteyenler için:
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