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Yalnızca Kahve Posasını Dökmek İçin Üretilen 6 Bin TL’lik Çöp Kutusunu Satın Alan Adam

Yalnızca Kahve Posasını Dökmek İçin Üretilen 6 Bin TL’lik Çöp Kutusunu Satın Alan Adam

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.03.2025 - 18:25

İçerik Devam Ediyor

@okcenveysel adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir adam, kahve posasını dökebilmek için çöp kutusu aldığını dile getirdi. Ürünün fiyatının 6 bin TL olması dikkat çekti. Yalnızca kahve posası dökebilmek için üretilen çöp kutusunun pek de bir işlevi yoktu. İçerik üreticisi de boşa para verdiğini söylemeden edemedi.

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Devrimiz tüketim devri biliyorsunuz ki.

Devrimiz tüketim devri biliyorsunuz ki.

Bu sebeple ilgi çeken her şeyi satın alma hastalığı gibi moda var. Yoksa hiçbir çöp kutusunun 6 bin TL edeceğini düşünmüyoruz.

İçerik üreticisi de normal çöplerden farkı olmadığını videoda dile getiriyor.

İçerik üreticisi de normal çöplerden farkı olmadığını videoda dile getiriyor.

Peki ya siz alır mıydınız ya da bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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