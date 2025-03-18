Yalnızca Kahve Posasını Dökmek İçin Üretilen 6 Bin TL’lik Çöp Kutusunu Satın Alan Adam

@okcenveysel adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir adam, kahve posasını dökebilmek için çöp kutusu aldığını dile getirdi. Ürünün fiyatının 6 bin TL olması dikkat çekti. Yalnızca kahve posası dökebilmek için üretilen çöp kutusunun pek de bir işlevi yoktu. İçerik üreticisi de boşa para verdiğini söylemeden edemedi.