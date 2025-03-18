Yalnızca Kahve Posasını Dökmek İçin Üretilen 6 Bin TL’lik Çöp Kutusunu Satın Alan Adam

@okcenveysel adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir adam, kahve posasını dökebilmek için çöp kutusu aldığını dile getirdi. Ürünün fiyatının 6 bin TL olması dikkat çekti. Yalnızca kahve posası dökebilmek için üretilen çöp kutusunun pek de bir işlevi yoktu. İçerik üreticisi de boşa para verdiğini söylemeden edemedi.
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Devrimiz tüketim devri biliyorsunuz ki.
İçerik üreticisi de normal çöplerden farkı olmadığını videoda dile getiriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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