“Benim Adım Cafer, Boyum 1.10” Videosuyla Tanımıştık: Bir İçerik Üreticisi 18 Yıl Sonra Cafer’i Buldu!

İnternet öylesine bir hafızaya sahip ki yıllar geçse de kimi videolar unutulmuyor. “Benim adım Cafer, boyum 1.10” videosu da onlardan biri. Turuncu tişörtüyle hafızalarımıza kazınan Cafer, @gizembilig adlı içerik üreticisinin videosuna konuk oldu ve 18 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Kendisi artık 30 yaşında bir aile babası olmuştu.