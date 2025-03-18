“Benim Adım Cafer, Boyum 1.10” Videosuyla Tanımıştık: Bir İçerik Üreticisi 18 Yıl Sonra Cafer’i Buldu!

İnternet öylesine bir hafızaya sahip ki yıllar geçse de kimi videolar unutulmuyor. “Benim adım Cafer, boyum 1.10” videosu da onlardan biri. Turuncu tişörtüyle hafızalarımıza kazınan Cafer, @gizembilig adlı içerik üreticisinin videosuna konuk oldu ve 18 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Kendisi artık 30 yaşında bir aile babası olmuştu.
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@gizembilig adlı genç kadın sık sık bu tarz içerikler paylaşarak harika bir kitle elde etti.
İzleyiciler yorumlarda eskiden popüler olan video sahiplerinin birkaçını daha bulmasını istediklerini dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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