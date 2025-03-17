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Gökhan Ünver Yine Modunda: Tüm Kadınların En Az Bir Kere Duyduğu Güzellik Uzmanı Yalanları

Gökhan Ünver Yine Modunda: Tüm Kadınların En Az Bir Kere Duyduğu Güzellik Uzmanı Yalanları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.03.2025 - 14:45

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Komedi içerik üreticileri söz konusu olunca akla gelen isimlerden olan Gökhan Ünver, yine yaptı yapacağını. Bu sefer güzellik uzmanlarını ele alan içerik üreticisi oyunculuğunu konuşturdu. Özellikle kadın izleyiciler videoya kahkahalarıyla eşlik etti. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte Ünver’in yorumu ve oyunculuğuyla o anlar 👇

Bilirsiniz ki bu güzellik merkezlerinde ne hikmetse randevular her zaman doludur.

Bilirsiniz ki bu güzellik merkezlerinde ne hikmetse randevular her zaman doludur.

Ünver de işin aslını videosunda dile getirmişti. Yine de meşgul görünmeleri satış stratejisi olarak epey işe yarıyor desek yalan olmaz.

10/10 tespitlerle dolu videoda eksik detayları da izleyiciler yorumlarda tamamladı.

10/10 tespitlerle dolu videoda eksik detayları da izleyiciler yorumlarda tamamladı.

Sizlerin de aklına bir güzellik uzmanı yalanı geliyorsa yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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