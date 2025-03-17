Gökhan Ünver Yine Modunda: Tüm Kadınların En Az Bir Kere Duyduğu Güzellik Uzmanı Yalanları

Komedi içerik üreticileri söz konusu olunca akla gelen isimlerden olan Gökhan Ünver, yine yaptı yapacağını. Bu sefer güzellik uzmanlarını ele alan içerik üreticisi oyunculuğunu konuşturdu. Özellikle kadın izleyiciler videoya kahkahalarıyla eşlik etti. Gelin bir de birlikte izleyelim!
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İşte Ünver’in yorumu ve oyunculuğuyla o anlar 👇
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Bilirsiniz ki bu güzellik merkezlerinde ne hikmetse randevular her zaman doludur.
10/10 tespitlerle dolu videoda eksik detayları da izleyiciler yorumlarda tamamladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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