Gökhan Ünver Yine Modunda: Tüm Kadınların En Az Bir Kere Duyduğu Güzellik Uzmanı Yalanları

Komedi içerik üreticileri söz konusu olunca akla gelen isimlerden olan Gökhan Ünver, yine yaptı yapacağını. Bu sefer güzellik uzmanlarını ele alan içerik üreticisi oyunculuğunu konuşturdu. Özellikle kadın izleyiciler videoya kahkahalarıyla eşlik etti. Gelin bir de birlikte izleyelim!