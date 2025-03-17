Tespit Gibi Tespit: Yasemin Sakallıoğlu Ev İşi Yaparken Kadınlara Bir Anda Gelen Sinir Halini Parodileştirdi

İçten içe “Bütün işleri de ben yapıyorum, yardım edenim yok, yapmak zorunda mıyım, ben yapmasam kim yapacak, temizlik yemek yetişecek mi” düşünceleri bilinçaltında dönünce sonuç da videoda gördüğümüz gibi sinir patlamaları şeklinde oluyor.