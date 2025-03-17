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Tespit Gibi Tespit: Yasemin Sakallıoğlu Ev İşi Yaparken Kadınlara Bir Anda Gelen Sinir Halini Parodileştirdi

Tespit Gibi Tespit: Yasemin Sakallıoğlu Ev İşi Yaparken Kadınlara Bir Anda Gelen Sinir Halini Parodileştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.03.2025 - 12:39

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Sosyal medyaya başladığı günden bu yana sevilerek takip edilen Yasemin Sakallıoğlu son paylaşımıyla viral oldu. Kadınların ev işlerini yaparken sinir krizinin eşiğine geldiği anları taklit etmişti. Tespitinin doğruluğuyla beğenileri toplarken kadın izleyiciler yorumlarda buluştu.

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Önce videoya bakalım. 👇

Yaşayanlar aniden gelen sinir halinin sebebini çok iyi anlayacaklardır.

Yaşayanlar aniden gelen sinir halinin sebebini çok iyi anlayacaklardır.

İçten içe “Bütün işleri de ben yapıyorum, yardım edenim yok, yapmak zorunda mıyım, ben yapmasam kim yapacak, temizlik yemek yetişecek mi” düşünceleri bilinçaltında dönünce sonuç da videoda gördüğümüz gibi sinir patlamaları şeklinde oluyor.

Yasemin Sakallıoğlu oyunculuğuyla ve başarılı içerik konularıyla “En İyi Dijital Kadın İçerik Üretici” ödülünü de almıştı.

Yasemin Sakallıoğlu oyunculuğuyla ve başarılı içerik konularıyla “En İyi Dijital Kadın İçerik Üretici” ödülünü de almıştı.

Sevilen içerik üreticisi bu paylaşımıyla 11 milyonu aşkın izlenme alarak başarısını yeniden ortaya koydu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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gur.ebrar34

Kadınlar delirmeseydi patlıcandan turşu yapmazdı :)