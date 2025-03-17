Tespit Gibi Tespit: Yasemin Sakallıoğlu Ev İşi Yaparken Kadınlara Bir Anda Gelen Sinir Halini Parodileştirdi

Sosyal medyaya başladığı günden bu yana sevilerek takip edilen Yasemin Sakallıoğlu son paylaşımıyla viral oldu. Kadınların ev işlerini yaparken sinir krizinin eşiğine geldiği anları taklit etmişti. Tespitinin doğruluğuyla beğenileri toplarken kadın izleyiciler yorumlarda buluştu.
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Yaşayanlar aniden gelen sinir halinin sebebini çok iyi anlayacaklardır.
Yasemin Sakallıoğlu oyunculuğuyla ve başarılı içerik konularıyla “En İyi Dijital Kadın İçerik Üretici” ödülünü de almıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Kadınlar delirmeseydi patlıcandan turşu yapmazdı :)