Kendisini Öpmek İsteyen Minik Öğrencisine Doğru Olmadığını Güzellikle Anlatan Hoca Alkışları Topladı

Bir yüzme koçunun minik öğrencisiyle dersini kayda alırken objektife yansıyan anlar sosyal medyada viral oldu. Tatlı öğrenci, öğretmenine sarıldıktan sonra onu öpmek istemişti. Öğretmeni ise yalnızca anne babasını öpmesinin daha doğru olduğunu ona açıklama tarzıyla dikkat çekti.