Kendisini Öpmek İsteyen Minik Öğrencisine Doğru Olmadığını Güzellikle Anlatan Hoca Alkışları Topladı

Bir yüzme koçunun minik öğrencisiyle dersini kayda alırken objektife yansıyan anlar sosyal medyada viral oldu. Tatlı öğrenci, öğretmenine sarıldıktan sonra onu öpmek istemişti. Öğretmeni ise yalnızca anne babasını öpmesinin daha doğru olduğunu ona açıklama tarzıyla dikkat çekti.
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Öğretmenin izin vermemesiyle tatlı kız biraz üzülmüştü.
“İlk reddedilişi” diyen goygoycular da eksik olmadı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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