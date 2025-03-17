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Kendisini Öpmek İsteyen Minik Öğrencisine Doğru Olmadığını Güzellikle Anlatan Hoca Alkışları Topladı

Kendisini Öpmek İsteyen Minik Öğrencisine Doğru Olmadığını Güzellikle Anlatan Hoca Alkışları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.03.2025 - 10:32

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Bir yüzme koçunun minik öğrencisiyle dersini kayda alırken objektife yansıyan anlar sosyal medyada viral oldu. Tatlı öğrenci, öğretmenine sarıldıktan sonra onu öpmek istemişti. Öğretmeni ise yalnızca anne babasını öpmesinin daha doğru olduğunu ona açıklama tarzıyla dikkat çekti.

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Önce videoya bakalım. 👇

Öğretmenin izin vermemesiyle tatlı kız biraz üzülmüştü.

Öğretmenin izin vermemesiyle tatlı kız biraz üzülmüştü.

Ancak öğretmen etik davranışı sebebiyle izleyicilerin gönüllerini fethetti. Doğru olanın bu olduğuna dair yorumlar geldi.

“İlk reddedilişi” diyen goygoycular da eksik olmadı.

“İlk reddedilişi” diyen goygoycular da eksik olmadı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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