Pakistan’a Giden Türk Kadın Yerli Erkeklerin Bakışlarına Maruz Kaldığı Anları Paylaştı

Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin konu olduğu haberler ne yazık ki pek de iç açıcı değil. Özellikle kadınlara karşı tutumları endişe verici. Sizler de sosyal medyada yerli erkeklerin kadın turistlerin peşine takıldığına, taciz ettiğine dair haberlere şahit olmuşsunuzdur. Bir Türk kadın da Pakistan’da çevresinin erkeklerle sarıldığı anları paylaştı.
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İşte o anlar 👇
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Videoda da görmüş olduğunuz üzere bir an olsun gözlerini kadınlardan ayırmıyorlardı.
Göz göze gelinse dahi rahatsızlık vermemek adına başka yöne dönmek gibi bir huyları olmadığını her paylaşımda görüyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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