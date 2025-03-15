Pakistan’a Giden Türk Kadın Yerli Erkeklerin Bakışlarına Maruz Kaldığı Anları Paylaştı

Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin konu olduğu haberler ne yazık ki pek de iç açıcı değil. Özellikle kadınlara karşı tutumları endişe verici. Sizler de sosyal medyada yerli erkeklerin kadın turistlerin peşine takıldığına, taciz ettiğine dair haberlere şahit olmuşsunuzdur. Bir Türk kadın da Pakistan’da çevresinin erkeklerle sarıldığı anları paylaştı.