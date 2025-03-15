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Pakistan’a Giden Türk Kadın Yerli Erkeklerin Bakışlarına Maruz Kaldığı Anları Paylaştı

Pakistan’a Giden Türk Kadın Yerli Erkeklerin Bakışlarına Maruz Kaldığı Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.03.2025 - 17:36

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Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin konu olduğu haberler ne yazık ki pek de iç açıcı değil. Özellikle kadınlara karşı tutumları endişe verici. Sizler de sosyal medyada yerli erkeklerin kadın turistlerin peşine takıldığına, taciz ettiğine dair haberlere şahit olmuşsunuzdur. Bir Türk kadın da Pakistan’da çevresinin erkeklerle sarıldığı anları paylaştı.

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İşte o anlar 👇

Videoda da görmüş olduğunuz üzere bir an olsun gözlerini kadınlardan ayırmıyorlardı.

Videoda da görmüş olduğunuz üzere bir an olsun gözlerini kadınlardan ayırmıyorlardı.

Türk kadın turistlerin rahatsız olduğu da ortadaydı. İzleyiciler video karşısında bu gibi ülkelere seyahat etmenin mantığı olmadığını dile getirdi.

Göz göze gelinse dahi rahatsızlık vermemek adına başka yöne dönmek gibi bir huyları olmadığını her paylaşımda görüyoruz.

Göz göze gelinse dahi rahatsızlık vermemek adına başka yöne dönmek gibi bir huyları olmadığını her paylaşımda görüyoruz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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