onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İş Mülakatında Yapay Zeka ile Yanıt Veren Kişiyi Nasıl Anladıklarını Anlatan İşveren

İş Mülakatında Yapay Zeka ile Yanıt Veren Kişiyi Nasıl Anladıklarını Anlatan İşveren

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.03.2025 - 16:50

İçerik Devam Ediyor

Utku Şen adlı Twitter kullanıcısı iş mülakatında görüştükleri kişinin yapay zeka kullandığını nasıl anladıklarını anlattı. Mülakat sırasında sorulan sorulara geç yanıt vermesi kafaları karıştıran en büyük unsur olmuştu. Ancak yine de ses gecikmesi yaşanabileceği ihtimalinden dolayı yapay zekaya ihtimal vermemişlerdi. Başvuru yapan kişi yanıtlarıyla kendini ele verince ise yapay zeka kullandığı anlaşılmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Artık biliyorsunuz ki yapay zeka hayatımızın her noktasında karşımıza çıkıyor.

Artık biliyorsunuz ki yapay zeka hayatımızın her noktasında karşımıza çıkıyor.

Bir yandan muhteşem bir teknoloji olduğu için hayatımızı kolaylaştıran epey yönü var. Ancak bir yandan da videoda anlatılan olayda olduğu gibi kötü niyetle kullanıldığı da bir gerçek.

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün daha da ilerliyor.

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün daha da ilerliyor.

Hal böyle olunca insan daha neler göreceğiz ya da kontrol edilemez bir boyuta gelecek mi diye de endişe etmiyor değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın