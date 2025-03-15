İş Mülakatında Yapay Zeka ile Yanıt Veren Kişiyi Nasıl Anladıklarını Anlatan İşveren

Utku Şen adlı Twitter kullanıcısı iş mülakatında görüştükleri kişinin yapay zeka kullandığını nasıl anladıklarını anlattı. Mülakat sırasında sorulan sorulara geç yanıt vermesi kafaları karıştıran en büyük unsur olmuştu. Ancak yine de ses gecikmesi yaşanabileceği ihtimalinden dolayı yapay zekaya ihtimal vermemişlerdi. Başvuru yapan kişi yanıtlarıyla kendini ele verince ise yapay zeka kullandığı anlaşılmıştı.
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Artık biliyorsunuz ki yapay zeka hayatımızın her noktasında karşımıza çıkıyor.
Yapay zeka teknolojisi her geçen gün daha da ilerliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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