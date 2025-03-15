DJ Sektöründe Yeni Soluk: Kadınlar Matinesinden Görüntüler Sosyal Medyada Viral Oldu

Fatma Civelek adlı bir kadın DJ’lik yapmaya başlamasıyla kısa sürede tanındı. @djfatmacivelek adlı TikTok hesabından işini yaptığı anları paylaşan Civelek, her videosuyla viral olmayı başarıyor. Alışılagelmişin dışında oluşu epey ilgi gördü. Kadınlar için düzenlenen gecelerin sevilen ismi olacak gibi görünüyor.
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DJ Fatma Civelek, Kadınlar Matinesi duyurularını sosyal medya hesaplarından yapıyor.
Amaçları ise kadınların rahatlıkla ve doyasıya eğlenebileceği bir ortam yaratmak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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