onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
DJ Sektöründe Yeni Soluk: Kadınlar Matinesinden Görüntüler Sosyal Medyada Viral Oldu

DJ Sektöründe Yeni Soluk: Kadınlar Matinesinden Görüntüler Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.03.2025 - 14:37

İçerik Devam Ediyor

Fatma Civelek adlı bir kadın DJ’lik yapmaya başlamasıyla kısa sürede tanındı. @djfatmacivelek adlı TikTok hesabından işini yaptığı anları paylaşan Civelek, her videosuyla viral olmayı başarıyor. Alışılagelmişin dışında oluşu epey ilgi gördü. Kadınlar için düzenlenen gecelerin sevilen ismi olacak gibi görünüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir video örneğiyle devam edelim. 👇

DJ Fatma Civelek, Kadınlar Matinesi duyurularını sosyal medya hesaplarından yapıyor.

Amaçları ise kadınların rahatlıkla ve doyasıya eğlenebileceği bir ortam yaratmak.

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın