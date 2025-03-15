Astrologlara Gelen Alakasız Sorulara İçerik Üreticisinden Güldüren Parodi: “Toki Çıkacak mı?”

@busssrakorkmaz adlı içerik üreticisi, astrologlara gelen anlamsız sorular üzerinden yola çıkarak bir parodi videosu çekti. Söz konusu astroloji olunca danışanlar seanslarda çok net yanıtlar almak isteyebiliyor. “Evim olacak mı, arabam olacak mı, eski sevgilim geri dönecek mi, zengin olacak mıyım” gibi sorular yalnızca örneklerden birkaçı. Büşra Korkmaz da bu sorular karşısında astrologların dramını canlandırmıştı.
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İçerik üreticisinin videosunu izleyen astrologlar kahkahalarıyla tespitin doğruluğunu dile getirdi.
Peki ya astrologlar her şeyi bilseydi siz ne sormak isterdiniz? Yorumlarda buluşalım!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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