Astrologlara Gelen Alakasız Sorulara İçerik Üreticisinden Güldüren Parodi: “Toki Çıkacak mı?”

@busssrakorkmaz adlı içerik üreticisi, astrologlara gelen anlamsız sorular üzerinden yola çıkarak bir parodi videosu çekti. Söz konusu astroloji olunca danışanlar seanslarda çok net yanıtlar almak isteyebiliyor. “Evim olacak mı, arabam olacak mı, eski sevgilim geri dönecek mi, zengin olacak mıyım” gibi sorular yalnızca örneklerden birkaçı. Büşra Korkmaz da bu sorular karşısında astrologların dramını canlandırmıştı.