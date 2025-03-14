Tropik Adada Yaşayan Türk Bir Grup Ne İş Yaparak Para Kazandıklarını Anlattı

Tropik adada yaşayan Türk bir grup, sosyal medyada hayatlarına dair yaptıkları paylaşımlarıyla viral oldu. Tropik adada yaşam nasıl sürüyor, kazanç nasıl sağlanıyor gibi sorular akıllara geldi. Hal böyle olunca nasıl para kazandıklarına ve ne iş yaptıklarına dair bir paylaşım yaptılar.