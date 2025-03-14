onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tropik Adada Yaşayan Türk Bir Grup Ne İş Yaparak Para Kazandıklarını Anlattı

Tropik Adada Yaşayan Türk Bir Grup Ne İş Yaparak Para Kazandıklarını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.03.2025 - 16:14

İçerik Devam Ediyor

Tropik adada yaşayan Türk bir grup, sosyal medyada hayatlarına dair yaptıkları paylaşımlarıyla viral oldu. Tropik adada yaşam nasıl sürüyor, kazanç nasıl sağlanıyor gibi sorular akıllara geldi. Hal böyle olunca nasıl para kazandıklarına ve ne iş yaptıklarına dair bir paylaşım yaptılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Detaylar burada 👇

“Tropik adada yaşam” konseptini duyunca kulağa bir hoş geliyor kabul edelim.

“Tropik adada yaşam” konseptini duyunca kulağa bir hoş geliyor kabul edelim.

Ancak bunu sürdürülebilir kılmak ne kadar mümkün olabilir emin değiliz. Orada sağlanan kazançlar yeterli olur mu bilinmez.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, tropik adada yaşamak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, tropik adada yaşamak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın