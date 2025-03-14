Tropik Adada Yaşayan Türk Bir Grup Ne İş Yaparak Para Kazandıklarını Anlattı

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“Tropik adada yaşam” konseptini duyunca kulağa bir hoş geliyor kabul edelim.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, tropik adada yaşamak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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