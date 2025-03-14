İş Başvurusu Yapan Genç Kadın Ofis Dışında Görüşme Teklif Edilmesine İsyan Etti

İstanbul’da sanat bölümü okuyan bir genç kadın, iş başvurusu yaptığı yerlerden gelen teklifleri gözyaşlarıyla anlattı. Ofiste resmi bir ortamda iş görüşmesi gerçekleştiremediğini, sıklıkla dışarıda görüşme yapılmasına dair teklifler aldığını dile getirdi. İş alanı nedeniyle İstanbul’da yaşamak zorunda olduğunu ve İstanbul’da kadın olmanın daha da zor olduğunu anlattı.
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Genç kadın kendi başına gelenleri anlatmıştı ancak kadınların bu durumu yaşadığı bir gerçek.
Genç kadın paylaşımıyla işverenlerin bu davranışı karşısında mesleğine küsen, şevki kırılan herkesin sesi oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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