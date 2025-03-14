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İş Başvurusu Yapan Genç Kadın Ofis Dışında Görüşme Teklif Edilmesine İsyan Etti

İş Başvurusu Yapan Genç Kadın Ofis Dışında Görüşme Teklif Edilmesine İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.03.2025 - 15:24

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İstanbul’da sanat bölümü okuyan bir genç kadın, iş başvurusu yaptığı yerlerden gelen teklifleri gözyaşlarıyla anlattı. Ofiste resmi bir ortamda iş görüşmesi gerçekleştiremediğini, sıklıkla dışarıda görüşme yapılmasına dair teklifler aldığını dile getirdi. İş alanı nedeniyle İstanbul’da yaşamak zorunda olduğunu ve İstanbul’da kadın olmanın daha da zor olduğunu anlattı.

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İşte o anlar 👇

Genç kadın kendi başına gelenleri anlatmıştı ancak kadınların bu durumu yaşadığı bir gerçek.

Genç kadın kendi başına gelenleri anlatmıştı ancak kadınların bu durumu yaşadığı bir gerçek.

Genç kadının videoda da dediği gibi “Görülen tek şey kadın kimliğim” cümlesini hayatta yer edinmeye çalışan, başarısıyla iş yapabilmek isteyen kadınların birçoğu dile getiriyor.

Genç kadın paylaşımıyla işverenlerin bu davranışı karşısında mesleğine küsen, şevki kırılan herkesin sesi oldu.

Genç kadın paylaşımıyla işverenlerin bu davranışı karşısında mesleğine küsen, şevki kırılan herkesin sesi oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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