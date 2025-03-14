İş Başvurusu Yapan Genç Kadın Ofis Dışında Görüşme Teklif Edilmesine İsyan Etti

İstanbul’da sanat bölümü okuyan bir genç kadın, iş başvurusu yaptığı yerlerden gelen teklifleri gözyaşlarıyla anlattı. Ofiste resmi bir ortamda iş görüşmesi gerçekleştiremediğini, sıklıkla dışarıda görüşme yapılmasına dair teklifler aldığını dile getirdi. İş alanı nedeniyle İstanbul’da yaşamak zorunda olduğunu ve İstanbul’da kadın olmanın daha da zor olduğunu anlattı.