Yemek Aramak İçin Kuşadası’nda Şehir Merkezine İnen Domuz Ailesinin Görüntüleri

Yazlık bölgelerimizde artan yerleşim nedeniyle yaban hayvanlarının yaşam alanlarına kadar şehirleşmenin genişlediğine şahit oluyoruz. Durum böyle olunca özellikle domuz sürüleri ile karşılaşma ihtimali artıyor ki artık onları kedi-köpek gibi benimseyen vatandaşlar da var. Şimdiyse Kuşadası’ndan görüntülerle karşınızdayız. Yemek aramak için şehir merkezine inen domuz ailesi vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.