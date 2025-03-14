Yemek Aramak İçin Kuşadası’nda Şehir Merkezine İnen Domuz Ailesinin Görüntüleri

Yazlık bölgelerimizde artan yerleşim nedeniyle yaban hayvanlarının yaşam alanlarına kadar şehirleşmenin genişlediğine şahit oluyoruz. Durum böyle olunca özellikle domuz sürüleri ile karşılaşma ihtimali artıyor ki artık onları kedi-köpek gibi benimseyen vatandaşlar da var. Şimdiyse Kuşadası’ndan görüntülerle karşınızdayız. Yemek aramak için şehir merkezine inen domuz ailesi vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Sıcaklıkların artmasıyla domuzları daha sık göreceğimiz sezon açıldı diyebiliriz.
Yemek artıklarının çöplerden düşmesi ya da direkt olarak yere dökülmesi de şehir merkezlerine inmelerine sebep oluyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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