Parktaki Oyuncağa Binerek Eğlenen Amcanın O Anları Günümüzü Güzelleştirdi

Kim demiş parklar çocuklar içindir diye? “Çevredekiler ne der” diye düşünmediğimiz anlarda yaşananlar harika görüntülere vesile oluyor. TikTok kullanıcısı bir genç de yaşlı bir çiftin parkta eğlendiği anlara tanık olunca hemen videoyu başlatarak ölümsüzleştirdi. Gelin birlikte bakalım, sizlerin de günü güzelleşsin!
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İşte o anlar 👇
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Teyzemizin eşini videoya çekmesi detayı da içimizi ısıttı.
E tabii hayallerimizdeki aşkın da örneği oldular.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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