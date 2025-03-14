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Parktaki Oyuncağa Binerek Eğlenen Amcanın O Anları Günümüzü Güzelleştirdi

Parktaki Oyuncağa Binerek Eğlenen Amcanın O Anları Günümüzü Güzelleştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.03.2025 - 11:34

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Kim demiş parklar çocuklar içindir diye? “Çevredekiler ne der” diye düşünmediğimiz anlarda yaşananlar harika görüntülere vesile oluyor. TikTok kullanıcısı bir genç de yaşlı bir çiftin parkta eğlendiği anlara tanık olunca hemen videoyu başlatarak ölümsüzleştirdi. Gelin birlikte bakalım, sizlerin de günü güzelleşsin!

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İşte o anlar 👇

Teyzemizin eşini videoya çekmesi detayı da içimizi ısıttı.

Teyzemizin eşini videoya çekmesi detayı da içimizi ısıttı.

Video sayesinde yaş fark etmeksizin herkesin mutluluğu ve eğlenmeyi hak ettiğini bir kez daha hatırladık.

E tabii hayallerimizdeki aşkın da örneği oldular.

E tabii hayallerimizdeki aşkın da örneği oldular.

İzleyiciler “Böyle olabilirdik, senle ben, gelecekteki eşimle biz” tarzında yorumlar yaptı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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