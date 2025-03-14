Japonya’da İstifa Sürecinin Zorluğu Nedeniyle Yerinize İstifa Edecek Birini Tutmak Mümkün

Her iş yerinin kuralı kendine göre farklıyken, ülkelerin yaşam tarzlarına bağlı olarak da şekillenen kurallar var. Japonya’da çalışan bir içerik üreticisi de orada kuralların nasıl işlediğine dair bir paylaşım yaptı. Konu ise istifa süreciydi. Gelin neler demiş birlikte bakalım.