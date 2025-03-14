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Japonya’da İstifa Sürecinin Zorluğu Nedeniyle Yerinize İstifa Edecek Birini Tutmak Mümkün

Japonya’da İstifa Sürecinin Zorluğu Nedeniyle Yerinize İstifa Edecek Birini Tutmak Mümkün

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.03.2025 - 09:50

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Her iş yerinin kuralı kendine göre farklıyken, ülkelerin yaşam tarzlarına bağlı olarak da şekillenen kurallar var. Japonya’da çalışan bir içerik üreticisi de orada kuralların nasıl işlediğine dair bir paylaşım yaptı. Konu ise istifa süreciydi. Gelin neler demiş birlikte bakalım.

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İşte detaylar 👇

Genç kadın, istifa sürecinin zorlu olması sebebiyle sizin adınıza istifa edecek birini tutmanın mümkün olduğunu söylemişti.

Genç kadın, istifa sürecinin zorlu olması sebebiyle sizin adınıza istifa edecek birini tutmanın mümkün olduğunu söylemişti.

Şirketler çalışanlarının istifa talebi karşısında özür bekliyordu. Dahası ise yeni işine dair tüm detayların da aktarılması gerektiğiydi.

Genç kadın, istifasının suç gibi karşılandığını dile getirdi.

Genç kadın, istifasının suç gibi karşılandığını dile getirdi.

Kendi başına gelene kadar insanların şirketleri tarafından sabotaja uğradığına inanmamıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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