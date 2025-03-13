Bizim Kafayı Toparlayacak O Ortam: Huzurevinde Kalan Yaşlıların İmrendiren Paylaşımı

@dortmevsimbakımmerkezi adlı Instagram hesabından içerikler üreterek sık sık keşfete çıkan Dörtmevsim Palyatif Bakım Merkezi ve Huzurevi son gönderisiyle yeniden viral oldu. Huzurevinde kalan yaşlılar siyah cool kombinler yapmış, sosyal medyanın en iyisi olmaya aday olmuştu. Onları böylesine enerjik ve neşe dolu görmek bizleri de gülümsetti.
Gelin o anlara bir de birlikte bakalım.
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Athena’dan Kafama Göre şarkısıyla videoyu çeken yaşlılarımız beğenilerin odağı oldu.
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Yorumlarda buluşan izleyiciler de “Erken rezervasyon var mı?” dedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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