Bizim Kafayı Toparlayacak O Ortam: Huzurevinde Kalan Yaşlıların İmrendiren Paylaşımı

@dortmevsimbakımmerkezi adlı Instagram hesabından içerikler üreterek sık sık keşfete çıkan Dörtmevsim Palyatif Bakım Merkezi ve Huzurevi son gönderisiyle yeniden viral oldu. Huzurevinde kalan yaşlılar siyah cool kombinler yapmış, sosyal medyanın en iyisi olmaya aday olmuştu. Onları böylesine enerjik ve neşe dolu görmek bizleri de gülümsetti.

Gelin o anlara bir de birlikte bakalım.