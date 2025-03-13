Gençler Türkiye’de Suç Oranı En Düşük İlk Altı Şehri Sıraladı

Türkiye’de en az suç işlenen şehirler hangisidir diye sorsak ilk sıralar için aklınıza nereler gelirdi? Muhtemelen Doğu bölgesinde yer alan şehirlerimiz en azından ilk sıralar için aklınıza gelmezdi. Ancak @genctg adlı Instagram sayfasının elde ettiği verilerle, Türkiye’nin en az suç işlenen ilk altı şehir ağırlıklı olarak Doğu bölgesinden oluşuyordu.
İzleyiciler de, sıralamayı yapan gençler de şehirler karşısında şaşkındı. Bakalım listeyi görünce siz neler düşüneceksiniz? Gelin detaylara geçelim!
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Türkiye’nin en az suç işlenen şehirleri listesinde birincilik Adıyaman’ındı.
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Gençler listenin dördüncü sırasında yer alan şehri takipçilerinin tahminlerine bıraktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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