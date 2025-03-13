Dairelerinin Girişini Süsleyen Kadın Doğalgaz Borusunu Boyayınca Sosyal Medyada Tepki Aldı

İçerik üreticiliğinin popüler olmasıyla birlikte paylaşım yapılan konular da arttı. Bir dönemler yalnızca makyaj, güzellik, seyahat, vlog tarzında içerikler görürken şimdiyse binbir çeşit içerikler görüyoruz. Son birkaç yılın en popüleriyse ev-yaşam paylaşımları. Özellikle ev hanımları, ev alışverişlerine, kendin yap-dönüştür fikirlerine, yemek tariflerine dair içerikler üretiyor. @ceyizcillog adlı TikTok kullanıcısı da onlardan biri. Ev-yaşam içerikleri paylaşan kadın son videosuyla viral oldu. Sebebi ise evinin dış kapısını süslemesiydi. Gelin detaylara geçelim.
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Kadın, “Bir evin temizliği kapı girişinden belli olur derler” notunu düşmüş ve dönüştürmeye başladığı anları kayda almıştı.
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Doğalgaz borusu bir yana, daire girişine ayakkabılık koyması da dikkat çekti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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