Trafikten Şikayet Edip Arabadan Atlayınca Motor Çarptı: “Erkekler Neden Az Yaşar” Diye Paylaşıldı

Sizler de sosyal medyada, “Erkekler neden az yaşar” notuyla paylaşılan içeriklere denk gelmişsinizdir. Bir gencin arkadaşlarıyla şaka amacıyla çektiği video, “Erkekler neden az yaşar” konseptinin yeni üyesi oldu. Genç, trafikten şikayet ederek arabadan inince motor çarptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amacı arabadan inip yürümeye başlamaktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Motorcu kornaya bassa da her şey için çok geçti.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın