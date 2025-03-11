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Trafikten Şikayet Edip Arabadan Atlayınca Motor Çarptı: “Erkekler Neden Az Yaşar” Diye Paylaşıldı

Trafikten Şikayet Edip Arabadan Atlayınca Motor Çarptı: “Erkekler Neden Az Yaşar” Diye Paylaşıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.03.2025 - 23:29

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Sizler de sosyal medyada, “Erkekler neden az yaşar” notuyla paylaşılan içeriklere denk gelmişsinizdir. Bir gencin arkadaşlarıyla şaka amacıyla çektiği video, “Erkekler neden az yaşar” konseptinin yeni üyesi oldu. Genç, trafikten şikayet ederek arabadan inince motor çarptı.

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Amacı arabadan inip yürümeye başlamaktı.

Amacı arabadan inip yürümeye başlamaktı.

Ve o anları da arkadaşları sosyal medyada paylaşmak için kayda alıyordu. Ancak arabadan inmesiyle arkalarından gelen motorcu kendisine çarptı.

Motorcu kornaya bassa da her şey için çok geçti.

Motorcu kornaya bassa da her şey için çok geçti.

Gencin arabadan ani inişi kazayı kaçınılmaz yapmıştı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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