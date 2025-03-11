Trafikten Şikayet Edip Arabadan Atlayınca Motor Çarptı: “Erkekler Neden Az Yaşar” Diye Paylaşıldı

Sizler de sosyal medyada, “Erkekler neden az yaşar” notuyla paylaşılan içeriklere denk gelmişsinizdir. Bir gencin arkadaşlarıyla şaka amacıyla çektiği video, “Erkekler neden az yaşar” konseptinin yeni üyesi oldu. Genç, trafikten şikayet ederek arabadan inince motor çarptı.