Erkek Arkadaşının Aldığı Hediyenin Rengini Beğenmeyen Kadın: “Böyle Hediye Alacaksan Hiç Alma”

Söz konusu yakınlarımıza hediyeler almak olunca, onların mutluluğuna şahit olmak paha biçilemez oluyor. Ancak hediye konusu kimileri için çok hassas. Evet, “önemli olan düşünce” diyenler de var ama demeyenler de. @iamgultenn adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın da, “önemli olan düşüncenin doğru olması” gibi bir bakış açısını dile getirdiği paylaşımıyla viral oldu. Bakalım neler anlatmış?
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Genç kadın erkek arkadaşının ona pikap almasıyla birlikte hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.
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Bir küçük renk meselesinin aslında büyük bir olay olduğunu anlattı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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