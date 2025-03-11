Erkek Arkadaşının Aldığı Hediyenin Rengini Beğenmeyen Kadın: “Böyle Hediye Alacaksan Hiç Alma”

Söz konusu yakınlarımıza hediyeler almak olunca, onların mutluluğuna şahit olmak paha biçilemez oluyor. Ancak hediye konusu kimileri için çok hassas. Evet, “önemli olan düşünce” diyenler de var ama demeyenler de. @iamgultenn adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın da, “önemli olan düşüncenin doğru olması” gibi bir bakış açısını dile getirdiği paylaşımıyla viral oldu. Bakalım neler anlatmış?

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