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Erkek Arkadaşının Aldığı Hediyenin Rengini Beğenmeyen Kadın: “Böyle Hediye Alacaksan Hiç Alma”

Erkek Arkadaşının Aldığı Hediyenin Rengini Beğenmeyen Kadın: “Böyle Hediye Alacaksan Hiç Alma”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.03.2025 - 20:44

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Söz konusu yakınlarımıza hediyeler almak olunca, onların mutluluğuna şahit olmak paha biçilemez oluyor. Ancak hediye konusu kimileri için çok hassas. Evet, “önemli olan düşünce” diyenler de var ama demeyenler de. @iamgultenn adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın da, “önemli olan düşüncenin doğru olması” gibi bir bakış açısını dile getirdiği paylaşımıyla viral oldu. Bakalım neler anlatmış?

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Genç kadın erkek arkadaşının ona pikap almasıyla birlikte hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Genç kadın erkek arkadaşının ona pikap almasıyla birlikte hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

İlişkilerinin başlarındayken pikap istediğini dile getiren kadının erkek arkadaşı hemen harekete geçmiş ve bej rengi bir pikap almıştı. Ancak genç kadın pembe renkte bir pikap istediği için hediyeden memnun kalmamıştı.

Bir küçük renk meselesinin aslında büyük bir olay olduğunu anlattı.

Bir küçük renk meselesinin aslında büyük bir olay olduğunu anlattı.

Genç kadın, başkasına hediye alırken fazlasıyla özen gösterdiğini ve onun da aynı özeni beklediğini dile getirmişti. Hediyenin ardından kendine pembe pikap alan kadın, diğer pikabı geri vereceğini de sözlerine ekledi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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