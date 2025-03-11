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Su Borusundan Su İçmeye Çalışan Çaresiz Köpeği Görünce Hemen Harekete Geçen Motorcu

Su Borusundan Su İçmeye Çalışan Çaresiz Köpeği Görünce Hemen Harekete Geçen Motorcu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.03.2025 - 18:56

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Havalar yavaş yavaş ısınmaya başlamışken sokak hayvanlarımız için suyun önemini bir kez daha hatırlatalım. Kapınızın önüne koyacağınız bir kap su onlar için çok kıymetli. @egostyle34 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Egemen Alp adlı motor sürücüsü, seyir halindeyken dikkatini bir köpek çekmişti. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.

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Tatlı dostumuz binanın önündeki su borusunu yalayarak su içmeye çalışıyordu.

Tatlı dostumuz binanın önündeki su borusunu yalayarak su içmeye çalışıyordu.

Bunu gören Egemen Alp, sırtını dönüp gitmek yerine çözüm üretmeyi tercih etti. Su şişesini keserek tatlı dostumuza su verdi.

Suyu gören tatlı dostumuz başta tedirgin olsa da ardından hemen içmeye başladı.

Suyu gören tatlı dostumuz başta tedirgin olsa da ardından hemen içmeye başladı.

Örnek davranışıyla alkışları toplayan Egemen Alp, o anları paylaşınca sosyal medyada da ilgi gördü.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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