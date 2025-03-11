Su Borusundan Su İçmeye Çalışan Çaresiz Köpeği Görünce Hemen Harekete Geçen Motorcu

Havalar yavaş yavaş ısınmaya başlamışken sokak hayvanlarımız için suyun önemini bir kez daha hatırlatalım. Kapınızın önüne koyacağınız bir kap su onlar için çok kıymetli. @egostyle34 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Egemen Alp adlı motor sürücüsü, seyir halindeyken dikkatini bir köpek çekmişti. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.