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Ülke Ekonomisine İsyan Eden 52 Yaşındaki Kadın: “Kış Günü 50 TL’ye Aldığım Ayakkabıyı Giyiyorum”

Ülke Ekonomisine İsyan Eden 52 Yaşındaki Kadın: “Kış Günü 50 TL’ye Aldığım Ayakkabıyı Giyiyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.03.2025 - 10:15

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Dünya olarak etkisinden zor kurtulduğumuz pandemi süreciyle birlike ülkemizde değişen durumlar olduğunu hep birlikte gördük. Artık baş edemediğimiz fiyat artışları, zam yapılsa da anlamı olmayan maaşlar, tek bir işte çalışarak hayata tutunmanın mümkün olmadığı bir dünya. Ekonomi için yeni normali kabul ettiğimiz bir süreç yaşanmakta. Vatandaşlar ise yaşadıkları zorlukları verdikleri sokak röportajlarında dile getiriyor. Şimdiyse 52 yaşındaki emekli bir kadının röportajıyla karşınızdayız.

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52 yaşındaki kadın, emekli olmasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı asgari ücretle çalışmak zorunda olmasına isyan etti.

52 yaşındaki kadın, emekli olmasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı asgari ücretle çalışmak zorunda olmasına isyan etti.

Ev kirasının 25 bin TL ancak maaşının 22 bin TL olmasına değinmekle birlikte 2 yıl önce 50 TL’ye aldığı ayakkabıyı hala giydiğini dile getirdi. Arkadaşının düğününe de yeni ayakkabı alacak gücü olmadığı için gitmediğini sözlerine ekledi.

“Antidepresan kullanmadan Türkiye’de yaşam zor”

“Antidepresan kullanmadan Türkiye’de yaşam zor”

Artık 52 yaşında olduğunu ve evde olmak istediğini, emekli hayatı sürmek istediğini ancak ev kirasını, faturaları düşünmekten bunun mümkün olmadığını ifade etti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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