Ülke Ekonomisine İsyan Eden 52 Yaşındaki Kadın: “Kış Günü 50 TL’ye Aldığım Ayakkabıyı Giyiyorum”

Dünya olarak etkisinden zor kurtulduğumuz pandemi süreciyle birlike ülkemizde değişen durumlar olduğunu hep birlikte gördük. Artık baş edemediğimiz fiyat artışları, zam yapılsa da anlamı olmayan maaşlar, tek bir işte çalışarak hayata tutunmanın mümkün olmadığı bir dünya. Ekonomi için yeni normali kabul ettiğimiz bir süreç yaşanmakta. Vatandaşlar ise yaşadıkları zorlukları verdikleri sokak röportajlarında dile getiriyor. Şimdiyse 52 yaşındaki emekli bir kadının röportajıyla karşınızdayız.
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52 yaşındaki kadın, emekli olmasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı asgari ücretle çalışmak zorunda olmasına isyan etti.
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“Antidepresan kullanmadan Türkiye’de yaşam zor”
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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