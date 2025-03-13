Ülke Ekonomisine İsyan Eden 52 Yaşındaki Kadın: “Kış Günü 50 TL’ye Aldığım Ayakkabıyı Giyiyorum”

Dünya olarak etkisinden zor kurtulduğumuz pandemi süreciyle birlike ülkemizde değişen durumlar olduğunu hep birlikte gördük. Artık baş edemediğimiz fiyat artışları, zam yapılsa da anlamı olmayan maaşlar, tek bir işte çalışarak hayata tutunmanın mümkün olmadığı bir dünya. Ekonomi için yeni normali kabul ettiğimiz bir süreç yaşanmakta. Vatandaşlar ise yaşadıkları zorlukları verdikleri sokak röportajlarında dile getiriyor. Şimdiyse 52 yaşındaki emekli bir kadının röportajıyla karşınızdayız.