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Estetik Operasyondan Sonra Sistem Aynı Kişi Olduğuna İnanmadı: Aile Onayıyla Kimliğini Değiştirdi

Estetik Operasyondan Sonra Sistem Aynı Kişi Olduğuna İnanmadı: Aile Onayıyla Kimliğini Değiştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.03.2025 - 13:35

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Günden güne gelişen estetik sektöründe artık danışanlar harika sonuçlar alıyor. Tabii doğru doktor seçimi de oldukça önemli. Eskiden yapılan burun ameliyatlarını hatırlayanlarınız olacaktır. Gözler şişer, morarmalar uzun süre geçmezdi. Artık yapılan estetik operasyonlarda şişlik ve morlukların en kısa sürede geçtiğini görüyoruz. En çok burun ameliyatı tercih edilse de dolgular ve botokslar da hiç olmadığı kadar revaçta. 

Günümüz güzellik algısının değiştiğine günden güne şahit oluyoruz. Seveni de var sevmeyeni de. Bakalım doğallık yeniden moda olacak mı? Merakla bekliyoruz.

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Şimdiyse Büşra Zeynep Çetin adlı içerik üreticisinin yaptırdığı estetik operasyonlar sonucu yaşadıklarıyla karşınızdayız.

Şimdiyse Büşra Zeynep Çetin adlı içerik üreticisinin yaptırdığı estetik operasyonlar sonucu yaşadıklarıyla karşınızdayız.

Instagram hesabının kimliğini doğrulayamaması ile kimlik kartındaki fotoğrafını değiştirmeye karar veren Çetin, hiç tahmin etmediği bir süreç yaşadı. Kullandığı kimlik kartında 2 yıl önceki estetiksiz fotoğrafı vardı.

Değiştirmek için nüfusa gittiğinde sistem onay vermedi.

Değiştirmek için nüfusa gittiğinde sistem onay vermedi.

Yaşadığı değişim sebebiyle yeni fotoğrafını sistem kabul etmemişti. Nüfus çalışanları ailesinin gelerek kızları olduğunu doğrulaması gerektiğini dile getirdi. Tüm bu onayların ardından kimliğine kavuşsa da üst üste gelen aksilikler “Bunu da yaşamadık demeyiz” dedirtti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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