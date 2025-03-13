Estetik Operasyondan Sonra Sistem Aynı Kişi Olduğuna İnanmadı: Aile Onayıyla Kimliğini Değiştirdi

Günden güne gelişen estetik sektöründe artık danışanlar harika sonuçlar alıyor. Tabii doğru doktor seçimi de oldukça önemli. Eskiden yapılan burun ameliyatlarını hatırlayanlarınız olacaktır. Gözler şişer, morarmalar uzun süre geçmezdi. Artık yapılan estetik operasyonlarda şişlik ve morlukların en kısa sürede geçtiğini görüyoruz. En çok burun ameliyatı tercih edilse de dolgular ve botokslar da hiç olmadığı kadar revaçta.

Günümüz güzellik algısının değiştiğine günden güne şahit oluyoruz. Seveni de var sevmeyeni de. Bakalım doğallık yeniden moda olacak mı? Merakla bekliyoruz.