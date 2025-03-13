Salatalığın Adetle Satıldığını Söyleyen Gurbetçi Türkiye’ye Pahalı Diyenlere Seslendi

Almanya’da yaşayan Türklerin nedendir bilinmez ama Almanya’nın yaşam kalitesinin düşük olduğuna dair bir ikna çabaları var. Et yiyemiyoruz diyenler, market fiyatlarına sitem edenler, Türkiye daha ucuz diyenler… Sosyal medyada sık sık gurbetçilerin kıyaslama yaptığı videolarla karşılaşıyoruz. Şimdiyse Almanya’da yaşayan bir kadının markette çektiği video sosyal medyanın gündeminde. Konu ise salatalık fiyatları. Gelin gurbetçi neler demiş birlikte bakalım.
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Salatalığın adetle satıldığını ve 1,49 Euro olduğunu söyleyen gurbetçi Türklere seslendi.
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“Bir düşünün bakalım TL’ye çevirince ne kadar yapıyor, bana söyleyin” diyen kadın haklı bulunmadı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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