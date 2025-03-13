Salatalığın Adetle Satıldığını Söyleyen Gurbetçi Türkiye’ye Pahalı Diyenlere Seslendi

Almanya’da yaşayan Türklerin nedendir bilinmez ama Almanya’nın yaşam kalitesinin düşük olduğuna dair bir ikna çabaları var. Et yiyemiyoruz diyenler, market fiyatlarına sitem edenler, Türkiye daha ucuz diyenler… Sosyal medyada sık sık gurbetçilerin kıyaslama yaptığı videolarla karşılaşıyoruz. Şimdiyse Almanya’da yaşayan bir kadının markette çektiği video sosyal medyanın gündeminde. Konu ise salatalık fiyatları. Gelin gurbetçi neler demiş birlikte bakalım.