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Salatalığın Adetle Satıldığını Söyleyen Gurbetçi Türkiye’ye Pahalı Diyenlere Seslendi

Salatalığın Adetle Satıldığını Söyleyen Gurbetçi Türkiye’ye Pahalı Diyenlere Seslendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.03.2025 - 14:46

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Almanya’da yaşayan Türklerin nedendir bilinmez ama Almanya’nın yaşam kalitesinin düşük olduğuna dair bir ikna çabaları var. Et yiyemiyoruz diyenler, market fiyatlarına sitem edenler, Türkiye daha ucuz diyenler… Sosyal medyada sık sık gurbetçilerin kıyaslama yaptığı videolarla karşılaşıyoruz. Şimdiyse Almanya’da yaşayan bir kadının markette çektiği video sosyal medyanın gündeminde. Konu ise salatalık fiyatları. Gelin gurbetçi neler demiş birlikte bakalım.

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Salatalığın adetle satıldığını ve 1,49 Euro olduğunu söyleyen gurbetçi Türklere seslendi.

Salatalığın adetle satıldığını ve 1,49 Euro olduğunu söyleyen gurbetçi Türklere seslendi.

Türkiye’ye pahalı diyenlere asıl Almanya’nın pahalı olduğunu kanıtlamak istiyordu. Ancak izleyiciler yorumlarda kadına karşı tepkilerini dile getirdi. Euro ile maaş alırken TL bazında kıyaslama yapmanın ne kadar mantıklı olduğunu sorguladılar.

“Bir düşünün bakalım TL’ye çevirince ne kadar yapıyor, bana söyleyin” diyen kadın haklı bulunmadı.

“Bir düşünün bakalım TL’ye çevirince ne kadar yapıyor, bana söyleyin” diyen kadın haklı bulunmadı.

Almanya ile Türkiye kıyaslaması muhtemelen hiçbir zaman son bulmayacak. Konu belki salatalık, belki et, belki ev kiraları olacak ancak bitmeyecek. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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