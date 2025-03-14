Hijyenden Bihaber: Hindistan Hava Yolu Şirketiyle Uçan Bir Yolcu Uçağın Kirini Paylaştı

Yine Hindistan, yine hijyen… Sık sık hijyen seviyesiyle gündeme gelen ülkelerden olan Hindistan, yaşam tarzıyla bizim kültürümüze epey ters. Hal böyle olunca oradan paylaşılan görüntüler karşısında kalakalıyoruz. Bir yolcu da Hindistan hava yolu şirketinin uçağından video paylaşımı yapmasıyla viral oldu. Uçak koltuklarının arkasında yer alan yemek masası dikkatlerden kaçmadı.
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Hindistan söz konusu olunca akla gelen ilkler arasında sokak lezzetleri, yaşam tarzları ve hijyen yer alıyor.
Uçağın koltuk masasının da fotoğrafta gördüğünüz gibi oluşu aslında şaşırtmayan bir detaydı.
Videoya gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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