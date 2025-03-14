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Hijyenden Bihaber: Hindistan Hava Yolu Şirketiyle Uçan Bir Yolcu Uçağın Kirini Paylaştı

Hijyenden Bihaber: Hindistan Hava Yolu Şirketiyle Uçan Bir Yolcu Uçağın Kirini Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.03.2025 - 10:42

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Yine Hindistan, yine hijyen… Sık sık hijyen seviyesiyle gündeme gelen ülkelerden olan Hindistan, yaşam tarzıyla bizim kültürümüze epey ters. Hal böyle olunca oradan paylaşılan görüntüler karşısında kalakalıyoruz. Bir yolcu da Hindistan hava yolu şirketinin uçağından video paylaşımı yapmasıyla viral oldu. Uçak koltuklarının arkasında yer alan yemek masası dikkatlerden kaçmadı.

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Her yeri foşur foşur yıkamak isteyeceğiniz o anlar 👇

Hindistan söz konusu olunca akla gelen ilkler arasında sokak lezzetleri, yaşam tarzları ve hijyen yer alıyor.

Hindistan söz konusu olunca akla gelen ilkler arasında sokak lezzetleri, yaşam tarzları ve hijyen yer alıyor.

Gezginlerin Hindistan paylaşımları da sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. İnsanların o anları izlerken “Neden?” dediğine eminiz.

Uçağın koltuk masasının da fotoğrafta gördüğünüz gibi oluşu aslında şaşırtmayan bir detaydı.

Uçağın koltuk masasının da fotoğrafta gördüğünüz gibi oluşu aslında şaşırtmayan bir detaydı.

Çünkü hijyene pek de önem vermediklerine birçok kez şahit olduk. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, bu uçakta olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım!

Videoya gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Videoya gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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