Bir Kadın, Çantasında Ped Gören Şahsın Onu Ayıpladığı Anları Anlattı: “Allah Islah Etsin”

Yıllarca kadınların adet olduğunu dile getiremediği, ped alırken utandığı, ayıplandığı bir dünyada yaşadık. Adet olmanın ayıp olmadığı algısını yıkmak için daha ne yapılması gerekiyor diye sorgulamadan edemiyoruz. Çünkü kadınlar olarak hâlâ “kaçıncı yüzyıldayız” dedirten olaylar yaşıyoruz. @meryemncel adlı TikTok kullanıcısı da otobüste yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.