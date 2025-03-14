Bir Kadın, Çantasında Ped Gören Şahsın Onu Ayıpladığı Anları Anlattı: “Allah Islah Etsin”

Yıllarca kadınların adet olduğunu dile getiremediği, ped alırken utandığı, ayıplandığı bir dünyada yaşadık. Adet olmanın ayıp olmadığı algısını yıkmak için daha ne yapılması gerekiyor diye sorgulamadan edemiyoruz. Çünkü kadınlar olarak hâlâ “kaçıncı yüzyıldayız” dedirten olaylar yaşıyoruz. @meryemncel adlı TikTok kullanıcısı da otobüste yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Detayları buradan izleyebilirsiniz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kadının çantasında ped olmasından daha doğal bir şey yokken, “Allah ıslah etsin” demenin mantığa sığar yanı yok.
Adet olmanın saklanacak, pedin gizlenecek bir şey olmadığının anlaşılacağı bir dünyada yaşamak zor değil.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Allah aşkına tv kanallarında kadın pedi reklamları gösteriliyor. Bu kadınların ihtiyacı olan bir şey. Gayet normal, ve bunu üreten kişiler markalar malını s... Devamını Gör