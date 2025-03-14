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Bir Kadın, Çantasında Ped Gören Şahsın Onu Ayıpladığı Anları Anlattı: “Allah Islah Etsin”

Bir Kadın, Çantasında Ped Gören Şahsın Onu Ayıpladığı Anları Anlattı: “Allah Islah Etsin”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.03.2025 - 12:46

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Yıllarca kadınların adet olduğunu dile getiremediği, ped alırken utandığı, ayıplandığı bir dünyada yaşadık. Adet olmanın ayıp olmadığı algısını yıkmak için daha ne yapılması gerekiyor diye sorgulamadan edemiyoruz. Çünkü kadınlar olarak hâlâ “kaçıncı yüzyıldayız” dedirten olaylar yaşıyoruz. @meryemncel adlı TikTok kullanıcısı da otobüste yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bir kadının çantasında ped olmasından daha doğal bir şey yokken, “Allah ıslah etsin” demenin mantığa sığar yanı yok.

Bir kadının çantasında ped olmasından daha doğal bir şey yokken, “Allah ıslah etsin” demenin mantığa sığar yanı yok.

Her geçen gün insanların kendini geliştirmesine dair umut beslerken bu tip örneklerle karşılaşmak olumsuz yönde bir tablo çiziyor.

Adet olmanın saklanacak, pedin gizlenecek bir şey olmadığının anlaşılacağı bir dünyada yaşamak zor değil.

Adet olmanın saklanacak, pedin gizlenecek bir şey olmadığının anlaşılacağı bir dünyada yaşamak zor değil.

Kadınlarımızın bu tarz olayları yaşamayacağı günler gelmesi dileğiyle.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Kübra Aydın

Allah aşkına tv kanallarında kadın pedi reklamları gösteriliyor. Bu kadınların ihtiyacı olan bir şey. Gayet normal, ve bunu üreten kişiler markalar malını s... Devamını Gör