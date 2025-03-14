Cem Özkök ve Yasin Oyanık Görme Engelli Bir Vatandaşın Evini Yeniledi

Sosyal medyada temizlik içerikleri paylaşarak hayatımıza giren Cem Özkök belli bir kitleye ulaştıktan sonra içerik tarzında bir yeniliğe gitmişti ve artık sosyal yardım projelerine yönelmişti. Ankara Abisi mahlasıyla bilinen Yasin Oyanık da sosyal yardım projeleri söz konusu olunca akla gelen ilk isimlerden. Şimdiyse ikili bir araya geldi ve görme engelli bir vatandaşın kapısını çaldı.