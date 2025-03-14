Cem Özkök ve Yasin Oyanık Görme Engelli Bir Vatandaşın Evini Yeniledi

Sosyal medyada temizlik içerikleri paylaşarak hayatımıza giren Cem Özkök belli bir kitleye ulaştıktan sonra içerik tarzında bir yeniliğe gitmişti ve artık sosyal yardım projelerine yönelmişti. Ankara Abisi mahlasıyla bilinen Yasin Oyanık da sosyal yardım projeleri söz konusu olunca akla gelen ilk isimlerden. Şimdiyse ikili bir araya geldi ve görme engelli bir vatandaşın kapısını çaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evi baştan sonra yenilediler ve vatandaşın görebilmesi için hastaneden randevu aldıklarını da belirttiler. İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Özkök’ün sosyal medyada tanınırlık kazanmasıyla birlikte yardıma ihtiyacı olan vatandaşların destekçisi olması takdir ediliyor.
Ankara Abisi olarak bilinen Yasin Oyanık da yardım eli uzattığı herkesin hayatına dokunmayı başarıyor.
İyi dilekler yorum kutusundan eksik olmadı. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın