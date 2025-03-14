onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Cem Özkök ve Yasin Oyanık Görme Engelli Bir Vatandaşın Evini Yeniledi

Cem Özkök ve Yasin Oyanık Görme Engelli Bir Vatandaşın Evini Yeniledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.03.2025 - 14:30

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada temizlik içerikleri paylaşarak hayatımıza giren Cem Özkök belli bir kitleye ulaştıktan sonra içerik tarzında bir yeniliğe gitmişti ve artık sosyal yardım projelerine yönelmişti. Ankara Abisi mahlasıyla bilinen Yasin Oyanık da sosyal yardım projeleri söz konusu olunca akla gelen ilk isimlerden. Şimdiyse ikili bir araya geldi ve görme engelli bir vatandaşın kapısını çaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evi baştan sonra yenilediler ve vatandaşın görebilmesi için hastaneden randevu aldıklarını da belirttiler. İşte o anlar 👇

Cem Özkök’ün sosyal medyada tanınırlık kazanmasıyla birlikte yardıma ihtiyacı olan vatandaşların destekçisi olması takdir ediliyor.

Cem Özkök’ün sosyal medyada tanınırlık kazanmasıyla birlikte yardıma ihtiyacı olan vatandaşların destekçisi olması takdir ediliyor.

Temizlik ve hijyen ondan sorulduğu için sosyal yardım projelerinde de onu evleri dip-köşe temizlerken görüyoruz. Eli değdikten sonra o evlerin adeta eski halinden eser kalmıyor.

Ankara Abisi olarak bilinen Yasin Oyanık da yardım eli uzattığı herkesin hayatına dokunmayı başarıyor.

Ankara Abisi olarak bilinen Yasin Oyanık da yardım eli uzattığı herkesin hayatına dokunmayı başarıyor.

Cem Özkök ve Yasin Oyanık’ın bir araya geldiği bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Daha yaşanılabilir hayatlar için imkanlarını esirgemeyen ikiliyi sıkça birlikte görmek dileğiyle!

İyi dilekler yorum kutusundan eksik olmadı. 👇

İyi dilekler yorum kutusundan eksik olmadı. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın