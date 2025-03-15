Kadınların Instagram Paylaşımları ile İş Yerindeki Doğal Halleri Kıyaslandı

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte filtreler, photoshoplar, şablonlar ve dahası da hayatımıza girdi. Kabul edelim ki özellikle kadınlar olarak paylaşım yapmadan önce biraz fotoğraflarımızı editlemeyi seviyoruz. Hatta bu konuda ilgilisinden bile iyi iş çıkaracak kadar profesyonel olduk. Şimdilerdeyse sosyal medyada popüler olan bir akımda insanlar doğal hallerini ve Instagram paylaşımlarını kıyaslayarak aradaki farkı ortaya koyuyor. Bir paylaşım da hastanede çalışan kadınlardan geldi. Gelin detaylara geçelim.