Kadınların Instagram Paylaşımları ile İş Yerindeki Doğal Halleri Kıyaslandı

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte filtreler, photoshoplar, şablonlar ve dahası da hayatımıza girdi. Kabul edelim ki özellikle kadınlar olarak paylaşım yapmadan önce biraz fotoğraflarımızı editlemeyi seviyoruz. Hatta bu konuda ilgilisinden bile iyi iş çıkaracak kadar profesyonel olduk. Şimdilerdeyse sosyal medyada popüler olan bir akımda insanlar doğal hallerini ve Instagram paylaşımlarını kıyaslayarak aradaki farkı ortaya koyuyor. Bir paylaşım da hastanede çalışan kadınlardan geldi. Gelin detaylara geçelim.
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Video sahibi kadınların Instagram paylaşımlarıyla farklı olduklarına dair yorumlar yapanlar oldu.
Siz bu akım hakkında ne düşünüyorsunuz? Henüz Türkiye’de akıma katılan olmadı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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