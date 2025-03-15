onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul’da Bir Amcanın Spor Aletleriyle Yaptığı Hareket Görenleri Şoke Etti

İstanbul’da Bir Amcanın Spor Aletleriyle Yaptığı Hareket Görenleri Şoke Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.03.2025 - 11:26

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Fındıkzade’de yer alan bir parktaki spor aletlerini kullanan yaşlı bir adamın yaptığı hareket görenleri hayrete düşürdü. Çünkü kendisi spora yatkın olmayan birçok gencin yapamayacağı bir hareket yapmıştı. O anları görenler ne olduğunu anlayamayıp cep telefonlarıyla kayda almıştı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede etkileşimleri topladı. Gelin yaşlı adamın performansına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Yaşlı adamın spor aletinde birden kendini döndürmesi alışılagelmemiş bir durumdu.

Yaşlı adamın spor aletinde birden kendini döndürmesi alışılagelmemiş bir durumdu.

İzleyiciler yorumlarda şaşkınlıklarını belirtti. “Otobüste yer verdiğim amcanın cv” diyerek goygoya vuranlar da eksik olmadı.

Biz deneyelim desek muhtemelen yapamayacağımız hareketi yaşlı adam anında gerçekleştirmişti.

Biz deneyelim desek muhtemelen yapamayacağımız hareketi yaşlı adam anında gerçekleştirmişti.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın