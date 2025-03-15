İstanbul’da Bir Amcanın Spor Aletleriyle Yaptığı Hareket Görenleri Şoke Etti

İstanbul Fındıkzade’de yer alan bir parktaki spor aletlerini kullanan yaşlı bir adamın yaptığı hareket görenleri hayrete düşürdü. Çünkü kendisi spora yatkın olmayan birçok gencin yapamayacağı bir hareket yapmıştı. O anları görenler ne olduğunu anlayamayıp cep telefonlarıyla kayda almıştı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede etkileşimleri topladı. Gelin yaşlı adamın performansına birlikte bakalım.
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İşte o anlar 👇
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Yaşlı adamın spor aletinde birden kendini döndürmesi alışılagelmemiş bir durumdu.
Biz deneyelim desek muhtemelen yapamayacağımız hareketi yaşlı adam anında gerçekleştirmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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