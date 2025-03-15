İstanbul’da Bir Amcanın Spor Aletleriyle Yaptığı Hareket Görenleri Şoke Etti

İstanbul Fındıkzade’de yer alan bir parktaki spor aletlerini kullanan yaşlı bir adamın yaptığı hareket görenleri hayrete düşürdü. Çünkü kendisi spora yatkın olmayan birçok gencin yapamayacağı bir hareket yapmıştı. O anları görenler ne olduğunu anlayamayıp cep telefonlarıyla kayda almıştı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede etkileşimleri topladı. Gelin yaşlı adamın performansına birlikte bakalım.