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Türkiye’nin Renk Arşivi Pandetone ile Renklerin İsimlerini Yeniden Belirliyoruz!

Türkiye’nin Renk Arşivi Pandetone ile Renklerin İsimlerini Yeniden Belirliyoruz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.03.2025 - 16:14

İçerik Devam Ediyor

@pan.detone adlı Instagram sayfası açıldığı günden bu yana takipçilerini güldürmeyi başarıyor. İçerik tarzının özgünlüğüyle de popülaritesini koruyor. Şimdiyse Türkiye’nin renk arşivi olarak tanıdığımız Pandetone’un en sevilen renkleriyle karşınızdayız. Bakalım favoriniz hangisi olacak?

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Karbonhidrat sevdalıları buraya 👇

Konuş Müge ablam 👇

Hangisi? Kimin? 👇

Var mı arttıran? 👇

Biz bu pembeyi sevdik gibi 👇

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Adil hocam parti kur oy verelim 👇

Artık kabul gördüğümüz tek kırmızı 👇

Ders çıkaramayanlar için harika bir mavi 👇

Bizdir 🥹 👇

Kendimin derdinde olanlarla noktalayalım. Daha fazla renk görmek isteyenler @pan.detone sayfasını ziyaret edebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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