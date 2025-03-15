Türkiye’nin Renk Arşivi Pandetone ile Renklerin İsimlerini Yeniden Belirliyoruz!

@pan.detone adlı Instagram sayfası açıldığı günden bu yana takipçilerini güldürmeyi başarıyor. İçerik tarzının özgünlüğüyle de popülaritesini koruyor. Şimdiyse Türkiye’nin renk arşivi olarak tanıdığımız Pandetone’un en sevilen renkleriyle karşınızdayız. Bakalım favoriniz hangisi olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karbonhidrat sevdalıları buraya 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuş Müge ablam 👇
Hangisi? Kimin? 👇
Var mı arttıran? 👇
Biz bu pembeyi sevdik gibi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adil hocam parti kur oy verelim 👇
Artık kabul gördüğümüz tek kırmızı 👇
Ders çıkaramayanlar için harika bir mavi 👇
Bizdir 🥹 👇
Kendimin derdinde olanlarla noktalayalım. Daha fazla renk görmek isteyenler @pan.detone sayfasını ziyaret edebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın