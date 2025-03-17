Şanlıurfa’da Bir Kahvehanede Dayılar Okey Oynarken Psikolojik Danışmanlık Verilmeye Çalışılan Anlar

@viransehir_turk_pdr_dernegii adlı Instagram sayfasından paylaşımlar yapan ve Şanlıurfa’da hizmet veren bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik derneği son gönderisiyle viral oldu. Komedi filmlerini aratmayan bir sahneye vesile olmuşlardı. Amaçları Viranşehir’de ziyaret ettikleri bir kahvehanede intihara yönelik bilinçlendirme yapmaktı. Ancak okey sevdalısı dayılarımız pek de oralı olmamıştı.
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Herkesin dikkati okey oyunundaydı.
Aralarında kulak verip dinleyenler de vardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Keşke önce, temizlik ve toplum kuralları konusunda bi danışmanlık verilseymiş. Adamlar izmarit ve çekirdek kabuklarını yere atmış hep.
Allah bin belalarını vermiş hala harala gürele okey oynuyorlar. Oğlum sizin hayatınız bitmiş okeye dönüyor haberiniz yok.