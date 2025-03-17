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Şanlıurfa’da Bir Kahvehanede Dayılar Okey Oynarken Psikolojik Danışmanlık Verilmeye Çalışılan Anlar

Şanlıurfa’da Bir Kahvehanede Dayılar Okey Oynarken Psikolojik Danışmanlık Verilmeye Çalışılan Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.03.2025 - 08:40

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@viransehir_turk_pdr_dernegii adlı Instagram sayfasından paylaşımlar yapan ve Şanlıurfa’da hizmet veren bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik derneği son gönderisiyle viral oldu. Komedi filmlerini aratmayan bir sahneye vesile olmuşlardı. Amaçları Viranşehir’de ziyaret ettikleri bir kahvehanede intihara yönelik bilinçlendirme yapmaktı. Ancak okey sevdalısı dayılarımız pek de oralı olmamıştı.

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Herkesin dikkati okey oyunundaydı.

Herkesin dikkati okey oyunundaydı.

Dayılarımız hangi taşın geleceğinin derdindeyken intihar konusu ilgi çekici olmamıştı. Bir yandan psikolojik danışmanlık konuşması bir yandan da okey oynayan dayılar olması ilginç bir görüntü yarattı.

Aralarında kulak verip dinleyenler de vardı.

Aralarında kulak verip dinleyenler de vardı.

İzleyiciler yorumlarda bir araya geldi ve ortamın ironikliğine dair düşüncelerini dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Kar tanesi

Keşke önce, temizlik ve toplum kuralları konusunda bi danışmanlık verilseymiş. Adamlar izmarit ve çekirdek kabuklarını yere atmış hep.

Cübbeli Palpatine Hoca

Allah bin belalarını vermiş hala harala gürele okey oynuyorlar. Oğlum sizin hayatınız bitmiş okeye dönüyor haberiniz yok.