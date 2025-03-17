Şanlıurfa’da Bir Kahvehanede Dayılar Okey Oynarken Psikolojik Danışmanlık Verilmeye Çalışılan Anlar

@viransehir_turk_pdr_dernegii adlı Instagram sayfasından paylaşımlar yapan ve Şanlıurfa’da hizmet veren bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik derneği son gönderisiyle viral oldu. Komedi filmlerini aratmayan bir sahneye vesile olmuşlardı. Amaçları Viranşehir’de ziyaret ettikleri bir kahvehanede intihara yönelik bilinçlendirme yapmaktı. Ancak okey sevdalısı dayılarımız pek de oralı olmamıştı.