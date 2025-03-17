Yıllar Önce Zorbalandığına Dair Dert Yanan Kadının Gençleri Aşağıladığı Anlar Tepki Topladı

2018’de verdiği röportajda insanlar tarafından dış görünüşü hakkında eleştiri aldığını, özgüven sorunu yaşadığını dile getiren genç kadını sizler de hatırlayacaksınızdır. Video o zamanlar sosyal medyada epey etkileşim almış yıllar içerisinde de sık sık yeniden paylaşılmıştı. Şimdiyse aynı kadın röportaj verdiği sayfada muhabir oldu. Genç yaşta evlenen bir çifte mikrofon uzatan kadının eleştirmediği şey kalmadı.

Gelin önce videoyu izleyelim. 👇