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Yıllar Önce Zorbalandığına Dair Dert Yanan Kadının Gençleri Aşağıladığı Anlar Tepki Topladı

Yıllar Önce Zorbalandığına Dair Dert Yanan Kadının Gençleri Aşağıladığı Anlar Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.03.2025 - 09:32

İçerik Devam Ediyor

2018’de verdiği röportajda insanlar tarafından dış görünüşü hakkında eleştiri aldığını, özgüven sorunu yaşadığını dile getiren genç kadını sizler de hatırlayacaksınızdır. Video o zamanlar sosyal medyada epey etkileşim almış yıllar içerisinde de sık sık yeniden paylaşılmıştı. Şimdiyse aynı kadın röportaj verdiği sayfada muhabir oldu. Genç yaşta evlenen bir çifte mikrofon uzatan kadının eleştirmediği şey kalmadı. 

Gelin önce videoyu izleyelim. 👇

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İşte detaylar 👇

Kadının kendi başına geleni bir başkasına yaşatması tepki aldı.

Kadının kendi başına geleni bir başkasına yaşatması tepki aldı.

Gençlerin erken yaşta evlenmeleri sebebiyle söyledikleri ve tavrı narsistlik olarak yorumlandı.

@psyleri adlı Instagram sayfası “Sosyal kaygıdan narsisizm örüntüsüne” başlığıyla iki videoyu birleştirdi.

@psyleri adlı Instagram sayfası “Sosyal kaygıdan narsisizm örüntüsüne” başlığıyla iki videoyu birleştirdi.

Kişilerin yetersiz hissettiği duyguları bastırarak küçümseyici davranışlar sergileyebileceklerini, kendilerini üstün görecekleri savunma mekanizması geliştirebileceklerini ve sahte benlik yaratabileceklerini dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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