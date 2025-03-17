Yıllar Önce Zorbalandığına Dair Dert Yanan Kadının Gençleri Aşağıladığı Anlar Tepki Topladı

2018’de verdiği röportajda insanlar tarafından dış görünüşü hakkında eleştiri aldığını, özgüven sorunu yaşadığını dile getiren genç kadını sizler de hatırlayacaksınızdır. Video o zamanlar sosyal medyada epey etkileşim almış yıllar içerisinde de sık sık yeniden paylaşılmıştı. Şimdiyse aynı kadın röportaj verdiği sayfada muhabir oldu. Genç yaşta evlenen bir çifte mikrofon uzatan kadının eleştirmediği şey kalmadı.
Gelin önce videoyu izleyelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadının kendi başına geleni bir başkasına yaşatması tepki aldı.
@psyleri adlı Instagram sayfası “Sosyal kaygıdan narsisizm örüntüsüne” başlığıyla iki videoyu birleştirdi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın