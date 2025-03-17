Aldatıldığını Öğrenen Kişi Evdeki Eşyaları Parçaladığı Anları Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

“Sana yuvamı dostuna bırakmam demiştim. Yolun yoluma çıkmasın bitti.” notuyla sosyal medyada paylaşılan video etkileşimlerin odağı oldu. Bir kadın aldatıldığını öğrenmesiyle birlikte eşinden boşanma kararı alarak evin eşyalarına zarar vermişti. Perdeleri ve koltukları kestiği anları videoya alan kadın çamaşır makinesine de çekiçle vurmuştu.
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Öfkesini bir şekilde çıkarmak isteyen kadının bu davranışı sosyal medyayı ikiye böldü.
Bir yandan da tam tersi yaşansa ve kadın aldatmış olsa yaşanabilecek ihtimaller dile getirildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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En azından sokak ortasında vurmamis
çamaşır makinesi baya sağlammış
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