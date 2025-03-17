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Aldatıldığını Öğrenen Kişi Evdeki Eşyaları Parçaladığı Anları Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Aldatıldığını Öğrenen Kişi Evdeki Eşyaları Parçaladığı Anları Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.03.2025 - 11:48

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“Sana yuvamı dostuna bırakmam demiştim. Yolun yoluma çıkmasın bitti.” notuyla sosyal medyada paylaşılan video etkileşimlerin odağı oldu. Bir kadın aldatıldığını öğrenmesiyle birlikte eşinden boşanma kararı alarak evin eşyalarına zarar vermişti. Perdeleri ve koltukları kestiği anları videoya alan kadın çamaşır makinesine de çekiçle vurmuştu.

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Videoya geçelim 👇

Öfkesini bir şekilde çıkarmak isteyen kadının bu davranışı sosyal medyayı ikiye böldü.

Öfkesini bir şekilde çıkarmak isteyen kadının bu davranışı sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimileri normal karşılarken kimileriyse haklıyken haksız duruma düştüğünü dile getirdi. Tazminat davasına yol açabileceğini söyleyenler de oldu.

Bir yandan da tam tersi yaşansa ve kadın aldatmış olsa yaşanabilecek ihtimaller dile getirildi.

Bir yandan da tam tersi yaşansa ve kadın aldatmış olsa yaşanabilecek ihtimaller dile getirildi.

Sizlerin düşünceleri için de yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Bulent Dogan

En azından sokak ortasında vurmamis

Berk AYAN

çamaşır makinesi baya sağlammış

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