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Piknik Yapan Genç Kadınların Fotoğrafını Çekerek Hakaret Eden Şahıs Sosyal Medyanın Gündeminde

Piknik Yapan Genç Kadınların Fotoğrafını Çekerek Hakaret Eden Şahıs Sosyal Medyanın Gündeminde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.03.2025 - 13:04

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İki kız arkadaş parkta piknik yapmak için buluşunca başlarına gelen olay kayda yansıdı. Aslında kendilerini çekmek için video kaydını başlatmışlardı ancak arkalarından gelen bir şahsın onların fotoğrafını çektiğini fark ettiler. Olayın üstüne “Bizi mi çektiniz?” diye sordular gelen yanıt ise “Hayır neyi çekeceğim” oldu. Ancak fotoğraf çekildiği açık ve net bir şekilde ortadaydı. Rahatsızlık veren şahıs durumun anlaşılmasıyla genç kadınlara hakaret etti.

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Genç kadınların rahatça bir piknik bile yapamamış olması gerçeği “Türkiye’de kadın olmak” dedirtti.

Genç kadınların rahatça bir piknik bile yapamamış olması gerçeği “Türkiye’de kadın olmak” dedirtti.

İzleyiciler, şahsın yaşı sebebiyle yeni nesilin hadsiz olduğuna dair düşüncelerini yorumlarda dile getirdi.

Böylesine bir dünyada çocuk büyütmenin endişe verici olduğunu düşünenler de vardı.

Böylesine bir dünyada çocuk büyütmenin endişe verici olduğunu düşünenler de vardı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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