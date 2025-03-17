Piknik Yapan Genç Kadınların Fotoğrafını Çekerek Hakaret Eden Şahıs Sosyal Medyanın Gündeminde

İki kız arkadaş parkta piknik yapmak için buluşunca başlarına gelen olay kayda yansıdı. Aslında kendilerini çekmek için video kaydını başlatmışlardı ancak arkalarından gelen bir şahsın onların fotoğrafını çektiğini fark ettiler. Olayın üstüne “Bizi mi çektiniz?” diye sordular gelen yanıt ise “Hayır neyi çekeceğim” oldu. Ancak fotoğraf çekildiği açık ve net bir şekilde ortadaydı. Rahatsızlık veren şahıs durumun anlaşılmasıyla genç kadınlara hakaret etti.