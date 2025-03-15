Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Arkadaşlarının Sosyal Medyadaki Fotoğrafları ile Gerçek Hallerini Karşılaştırdı

Sosyal medyada paylaşılan pek çok şeyin, aslında gerçekliği tam anlamıyla yansıtmadığı artık aşikar. Bu platformlar üzerinde karşımıza çıkan bilgi ve durumların, gerçek hayatla birebir örtüşmediği konusu, günümüzde geniş çaplı bir bilinç seviyesine ulaşmış durumda. Pek çok insan sosyal medyada gerçek hayatından çok uzak, bambaşka bir yaşam sergiliyor. Bunun elbette pek çok psikolojik alt yapısı da var.
Bir sosyal medya kullanıcısı, arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlar ile gerçek hallerini paylaştı. Elbette paylaşımdakilerin sağlık çalışanı olması yorgun görüntülerinin sebebini açıklar nitelikteydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o video;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyanın etkisiyle güzellik anlayışımız tamamen değişti.
İnsanlar bu standartlara erişmek için ya estetik operasyonlara başvuruyor ya da filtreler kullanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın