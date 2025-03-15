Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Arkadaşlarının Sosyal Medyadaki Fotoğrafları ile Gerçek Hallerini Karşılaştırdı

Sosyal medyada paylaşılan pek çok şeyin, aslında gerçekliği tam anlamıyla yansıtmadığı artık aşikar. Bu platformlar üzerinde karşımıza çıkan bilgi ve durumların, gerçek hayatla birebir örtüşmediği konusu, günümüzde geniş çaplı bir bilinç seviyesine ulaşmış durumda. Pek çok insan sosyal medyada gerçek hayatından çok uzak, bambaşka bir yaşam sergiliyor. Bunun elbette pek çok psikolojik alt yapısı da var.

Bir sosyal medya kullanıcısı, arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlar ile gerçek hallerini paylaştı. Elbette paylaşımdakilerin sağlık çalışanı olması yorgun görüntülerinin sebebini açıklar nitelikteydi.