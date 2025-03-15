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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Arkadaşlarının Sosyal Medyadaki Fotoğrafları ile Gerçek Hallerini Karşılaştırdı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Arkadaşlarının Sosyal Medyadaki Fotoğrafları ile Gerçek Hallerini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.03.2025 - 23:21 Son Güncelleme: 15.03.2025 - 23:29

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Sosyal medyada paylaşılan pek çok şeyin, aslında gerçekliği tam anlamıyla yansıtmadığı artık aşikar. Bu platformlar üzerinde karşımıza çıkan bilgi ve durumların, gerçek hayatla birebir örtüşmediği konusu, günümüzde geniş çaplı bir bilinç seviyesine ulaşmış durumda. Pek çok insan sosyal medyada gerçek hayatından çok uzak, bambaşka bir yaşam sergiliyor. Bunun elbette pek çok psikolojik alt yapısı da var. 

Bir sosyal medya kullanıcısı, arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlar ile gerçek hallerini paylaştı. Elbette paylaşımdakilerin sağlık çalışanı olması yorgun görüntülerinin sebebini açıklar nitelikteydi.

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İşte o video;

Sosyal medyanın etkisiyle güzellik anlayışımız tamamen değişti.

Sosyal medyanın etkisiyle güzellik anlayışımız tamamen değişti.

Artık güzellik standartları, sosyal medya platformları üzerinden şekilleniyor. Bu platformlar, bize neyin güzel olduğunu dayatıyor ve bu durum, toplumun güzellik algısını tamamen değiştiriyor.

İnsanlar bu standartlara erişmek için ya estetik operasyonlara başvuruyor ya da filtreler kullanıyor.

İnsanlar bu standartlara erişmek için ya estetik operasyonlara başvuruyor ya da filtreler kullanıyor.

İnsanlar gerçeklik algısını o kadar kaybetti ki, insanların doğal hallerini paylaşmaları, özellikle söz konusu ünlü isimlerse büyük bir olaya dönüşebiliyor. Elbette bu algının kırılması bizim elimizde fakat bu da kolay olacak gibi görünmüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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