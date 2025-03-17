17 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Magazin Burada muhabiri Samet Aday'ın haberine göre, Gezi davasından tutuklanan ve 50 gündür de cezaevinde olan Ayşe Barım, bol bol kitap okumaya, özellikle de tasavvuf içerikli kitaplar okumaya başladı.

Ayrıca cezaevi yönetiminden bir de ricası olduğu iddia edildi...