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17 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

17 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.03.2025 - 00:34

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Kerem Görsev'in Neco'nun Kızıyla Ani Evlilik Kararı

1. Kerem Görsev'in Neco'nun Kızıyla Ani Evlilik Kararı

Ünlü caz piyanisti, kıymetli besteci Kerem Görsev, uzun bir aranın ardından Nişantaşı'nda görüntülendi. 

Neco'nun büyük kızı Zeynep Özyılmazel'le birlikte olduğunu ve hatta evlilik kararı aldıklarını duyuran Görsev, bu karardan Neco'nun haberinin olup olmadığını bilmediğini söyledi ve aradki 17 yaş farkı hakkında da konuştu.

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2. Ömür Gedik Turkish Delight Akımını Denedi, Başarısız Oldu

2. Ömür Gedik Turkish Delight Akımını Denedi, Başarısız Oldu

Türkan Şoray makyajının viral olduğu ve 'Turkish Delight' isimli bir akıma dönüştüğü şu günlerde bir deneme de Ömür Gedik'ten geldi. 

Sapsarı kısa saçlarıyla oldukça alakasız bir Türkan Şoray makyajı yapan Ömür Gedik, dillere fena düştü.

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3. Ünlü Menajer Ayşe Barım Cezaevinde Tasavvufa mı Yöneldi?

3. Ünlü Menajer Ayşe Barım Cezaevinde Tasavvufa mı Yöneldi?

Magazin Burada muhabiri Samet Aday'ın haberine göre, Gezi davasından tutuklanan ve 50 gündür de cezaevinde olan Ayşe Barım, bol bol kitap okumaya, özellikle de tasavvuf içerikli kitaplar okumaya başladı. 

Ayrıca cezaevi yönetiminden bir de ricası olduğu iddia edildi...

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4. Çok Güzel Hareketler Bunlar'a Bebek Geliyor

4. Çok Güzel Hareketler Bunlar'a Bebek Geliyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de kısa bir süre izlediğimiz Selen Esen ve hala fırtınalar estiren Emin Oğuz Çelebi'nin bir bebek beklediği ortaya çıktı. 

Dünya tatlısı çift, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

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5. Hayko Cepkin ve Pelerinli Balerin Taytı Dillere Fena Düştü

5. Hayko Cepkin ve Pelerinli Balerin Taytı Dillere Fena Düştü

İzmir'de verdiği konserde pelerinli bir kemerin altına vücuda yapışan bir tayt giyen Hayko Cepkin, Çelik'ten sonra ikinci göz kanatan hadiseye imza attı. 

Hayko Cepkin'in görünümü sosyal medya kullanıcılarının radarından da dilinden de kaçamadı.

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6. Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi

6. Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi

Yeşilçam'ın usta ismi, hafızalarımıza en çok da Süper Baba dizisinde Fikret rolüyle kazınan Şevket Altuğ, meslektaşı ve eski dostu Gülümser Gülhan'ın bugün kalkan cenazesinde yıllar sonra ilk kez görüntülendi. 

82 yaşındaki ustanın son hali sevenlerin şaşırttı.

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7. Tanyeli'nin Eşi Dua İstedi

7. Tanyeli'nin Eşi Dua İstedi

Ünlü oryantal Tanyeli'nin bir süredir pankreas kanseriyle savaşına tanıklık ediyorduk. Birkaç gün önce durumu ağırlaşan kıymetli isim, entübe edilmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. 

Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili, durumunun bir nebze iyiye gittiğini belirterek sevenlerinden dua istedi.

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8. Defne Joy Foster'ın Oğlu Can Koca Delikanlı Oldu

8. Defne Joy Foster'ın Oğlu Can Koca Delikanlı Oldu

14 sene önce aramızdan ayrılan Sihirli Annem'in Eda Peri'si Defne Joy Foster, vefat ettiğinde 2 yaşında minicik bir oğlu vardı. 

Bebekken manşetlerde sık sık gördüğümüz Can 16 yaşında koca bir delikanlı oldu. Can'ın son hali Foster hayranlarını çok duygulandırdı.

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9. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Gizli Saklı Köşelerde Buluşmaya Karar Verdi

9. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Gizli Saklı Köşelerde Buluşmaya Karar Verdi

En son ayrıldıkları iddia edilen ve hatta sektördeki tekelleşme iddialarıyla beraber çıkan tatsız haberler sonucunda ifade veren çiftimiz Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, uzun bir aranın ardından beraber görüntülendi. 

Serenay Sarıkaya'nın tanınmamak için sarf ettiği efor gözlerden kaçmadı.

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10. Rüzgar Aksoy Baba Oluyor

10. Rüzgar Aksoy Baba Oluyor

2023 yılında dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. 

Oldukça duygusal bir paylaşımda bulunan ikilinin bebeğinin cinsiyetinin bile belli olduğu iddia edildi.

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11. Kafa Karıştıran Paylaşım Sonrası Duygu Nebioğlu'ndan Açıklama Geldi

11. Kafa Karıştıran Paylaşım Sonrası Duygu Nebioğlu'ndan Açıklama Geldi

Geçtiğimiz sene Yeşilçam'ın efsane ismi Metin Akpınar'ın 1987 yılında Suphiye Orancı adlı bir kadınla yaşadığı ilişkiden Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. 

Bir türlü bitmeyen kaosta Duygu Nebioğlu'ndan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Babasıyla barışmış gibi bir poz paylaşan Nebioğlu, kendi başlattığı olaya son noktayı da yine kendi koydu.

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12. Mahsun Kırmızıgül Kızıya Edip Akbayram'ın Mezarını Ziyaret Etti

12. Mahsun Kırmızıgül Kızıya Edip Akbayram'ın Mezarını Ziyaret Etti

Üst üste birçok kayıp yaşayan Mahsun Kırmızıgül, kızı Lavin'i geçtiğimiz günlerde vefat eden usta isim Edip Akbayram'ın mezarına götürdü.

Mahsun Kırmızıgül, kızı Lavin'le mezar başında gözyaşlarına boğuldu.

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13. Tanyeli Kanserle Savaşını Kaybetti

13. Tanyeli Kanserle Savaşını Kaybetti

İki buçuk yılı aşkın süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, ne yazık ki savaşını kaybetti. 

Geçtiğimiz saatlerde durumunun iyiye gittiği söylenen 54 yaşındaki Tanyeli'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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