17 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kerem Görsev'in Neco'nun Kızıyla Ani Evlilik Kararı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ömür Gedik Turkish Delight Akımını Denedi, Başarısız Oldu
3. Ünlü Menajer Ayşe Barım Cezaevinde Tasavvufa mı Yöneldi?
4. Çok Güzel Hareketler Bunlar'a Bebek Geliyor
5. Hayko Cepkin ve Pelerinli Balerin Taytı Dillere Fena Düştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi
7. Tanyeli'nin Eşi Dua İstedi
8. Defne Joy Foster'ın Oğlu Can Koca Delikanlı Oldu
9. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Gizli Saklı Köşelerde Buluşmaya Karar Verdi
10. Rüzgar Aksoy Baba Oluyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Kafa Karıştıran Paylaşım Sonrası Duygu Nebioğlu'ndan Açıklama Geldi
12. Mahsun Kırmızıgül Kızıya Edip Akbayram'ın Mezarını Ziyaret Etti
13. Tanyeli Kanserle Savaşını Kaybetti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın