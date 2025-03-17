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Entübe Edilen Tanyeli'nin Son Sağlık Durumunu Eşi İlker Sünnili Paylaştı

Entübe Edilen Tanyeli'nin Son Sağlık Durumunu Eşi İlker Sünnili Paylaştı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
17.03.2025 - 12:53

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz gün hastanede entübe edilmişti. Ünlü oryantalin sağlık durumu merak edilirken eşi İlker Sünnili ve oğlu Taylan Sadıkoğlu sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Tanyeli'nin sağlık durumunu paylaştılar. Detaylar içeriğimizde...

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Ünlü oryantal Tanyeli, durumumun ağırlaşması sebebiyle geçtiğimiz gün entübe edilmişti.

Ünlü oryantal Tanyeli, durumumun ağırlaşması sebebiyle geçtiğimiz gün entübe edilmişti.

Tanyeli yaklaşık 2 yıldır pankreas tedavisi görüyor. Ünlü oryantal geçtiğimiz şubat ayından sevenlerine şu paylaşımı yapmıştı: 

'Hepinize hayırlı geceler. Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız.'

Tanyeli'nin entübe edilmesinin ardından eşi İlker Sünnili, eşinin sağlık durumuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

Tanyeli'nin entübe edilmesinin ardından eşi İlker Sünnili, eşinin sağlık durumuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

'Eşim Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberleri paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin'

Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu da annesinin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu da annesinin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

'Annemiz Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı lütfen eksik etmeyin' dedi.

Tanyeli, yumurtalık kisti sebebiyle hastaneye gittiğini ancak pankreas kanseri olduğunu tesadüfen öğrendiğini söylemişti.

Tanyeli, yumurtalık kisti sebebiyle hastaneye gittiğini ancak pankreas kanseri olduğunu tesadüfen öğrendiğini söylemişti.

Tanyeli'ye acil şifalar diliyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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