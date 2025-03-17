Entübe Edilen Tanyeli'nin Son Sağlık Durumunu Eşi İlker Sünnili Paylaştı
Entübe Edilen Tanyeli'nin Son Sağlık Durumunu Eşi İlker Sünnili Paylaştı
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz gün hastanede entübe edilmişti. Ünlü oryantalin sağlık durumu merak edilirken eşi İlker Sünnili ve oğlu Taylan Sadıkoğlu sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Tanyeli'nin sağlık durumunu paylaştılar. Detaylar içeriğimizde...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oryantal Tanyeli, durumumun ağırlaşması sebebiyle geçtiğimiz gün entübe edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tanyeli'nin entübe edilmesinin ardından eşi İlker Sünnili, eşinin sağlık durumuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:
Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu da annesinin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:
Tanyeli, yumurtalık kisti sebebiyle hastaneye gittiğini ancak pankreas kanseri olduğunu tesadüfen öğrendiğini söylemişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın