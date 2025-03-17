Entübe Edilen Tanyeli'nin Son Sağlık Durumunu Eşi İlker Sünnili Paylaştı

Tanyeli yaklaşık 2 yıldır pankreas tedavisi görüyor. Ünlü oryantal geçtiğimiz şubat ayından sevenlerine şu paylaşımı yapmıştı:

'Hepinize hayırlı geceler. Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız.'